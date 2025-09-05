Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаКультура

Мінкультури підписало меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини. Його офіс розташовуватиметься в ЄС

Новостворений фонд займатиметься координацію фінансової допомоги, захистом колекцій і відновленням пошкодженого. 

Мінкультури підписало меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини. Його офіс розташовуватиметься в ЄС
МКС і ALIPH підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщщини
Фото: Міністерство культури і стратегічних комунікацій

Міністерство культури та стратегічних комунікацій і Міжнародний альянс для захисту культурної спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини. Очікується, що він стане ключовим механізмом координації та управління закордонною фінансовою допомогою, яку Україна отримує для збереження і відновлення культурної спадщини. 

В міністерстві повідомили, що основними завданнями фонду будуть залучення донорських внесків, організація конкурсів проєктів, підтримка цифрової трансформації в сфері спадщини і розвиток професійної спільноти. Головний офіс фонду розташовуватиметься в державі Євросоюзу, а в Україні буде представництво. 

"Український фонд культурної спадщини стане надійною, прозорою платформою для реалізації конкретних проєктів – від захисту колекцій до відновлення пошкоджених об’єктів. Завдяки чітким правилам управління та партнерства ми створюємо не просто фонд, а ефективний інструмент із довгостроковим впливом та підзвітністю. Це вагомий внесок у стійкість та відновлення нашої держави", – прокоментувала тимчасова в.о. міністра культури і стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. 

Виконавчий директор ALIPH Валері Фреланд додав, що альянс уже працює над захистом української культурної спадщини, але новостворений фонд дозволить використати "наш досвід, гнучкість і професійну експертизу в рамках нового незалежного міжнародного фонду". 

Про ініціативу створення Українського фонду культурної спадщини оголосили ще в липні цього року на римській конференції з питань відновлення України. Робота над проєктом в міністерстві почалася ще до цього: відповідну ініціативу інтегрували в Стратегію розвитку культури України до 2030. 

Минулого місяця Бережна повідомляла, що Український фонд культурної спадщини повинен запрацювати восени. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Українська культурна спадщина: врятувати не можна втратити".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies