Мінкультури підписало меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини. Його офіс розташовуватиметься в ЄС

Міністерство культури та стратегічних комунікацій і Міжнародний альянс для захисту культурної спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини. Очікується, що він стане ключовим механізмом координації та управління закордонною фінансовою допомогою, яку Україна отримує для збереження і відновлення культурної спадщини.

В міністерстві повідомили, що основними завданнями фонду будуть залучення донорських внесків, організація конкурсів проєктів, підтримка цифрової трансформації в сфері спадщини і розвиток професійної спільноти. Головний офіс фонду розташовуватиметься в державі Євросоюзу, а в Україні буде представництво.

"Український фонд культурної спадщини стане надійною, прозорою платформою для реалізації конкретних проєктів – від захисту колекцій до відновлення пошкоджених об’єктів. Завдяки чітким правилам управління та партнерства ми створюємо не просто фонд, а ефективний інструмент із довгостроковим впливом та підзвітністю. Це вагомий внесок у стійкість та відновлення нашої держави", – прокоментувала тимчасова в.о. міністра культури і стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Виконавчий директор ALIPH Валері Фреланд додав, що альянс уже працює над захистом української культурної спадщини, але новостворений фонд дозволить використати "наш досвід, гнучкість і професійну експертизу в рамках нового незалежного міжнародного фонду".

Про ініціативу створення Українського фонду культурної спадщини оголосили ще в липні цього року на римській конференції з питань відновлення України. Робота над проєктом в міністерстві почалася ще до цього: відповідну ініціативу інтегрували в Стратегію розвитку культури України до 2030.

Минулого місяця Бережна повідомляла, що Український фонд культурної спадщини повинен запрацювати восени.

Більше на цю тему – в матеріалі "Українська культурна спадщина: врятувати не можна втратити".