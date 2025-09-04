В Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2026

З 3 вересня суспільний мовник розпочав прийом заявок на участь у Національному відборі на конкурс "Євробачення-2026", який прийматиме Відень.

Сольні виконавці та гурти до 6 осіб можуть подавати свої оригінальні, раніше не оприлюднені пісні тривалістю до 3 хвилин упродож восьми тижнів - до 27 жовтня.

Музична продюсерка відбору, якою цьогоріч стала переможниця "Євробачення-2016" Джамала, складе лонглист із 15 пісень, які потраплять на етап живих прослуховувань. Після цього буде визначено 9 учасників фіналу у режимі концерту, який відбудеться у лютому. Ще одного фіналіста оберуть українці онлайн серед шести варіантів з лонглиста.

Традиційно представником України на Євробаченні стане той, хто отримає найбільшу суму балів від телеглядачів та журі. Склад суддів, ймовірно, також буде визначено голосуванням у застосунку Дія.