У цій розмові артистка, яка має за плечима багато балетних сезонів і добре розуміє специфіку цієї сфери, розмірковує про складні і конфліктні питання з поля культурної дипломатії: чи правильним було рішення українських театрів відмовитись від великої кількості академічного репертуару, який подається як виключно російський, на який є великий попит за кордоном? Чи легко українському балету інтегруватись в європейський балетний простір? Чи цікаві іноземцям балети, що говорять про українську культуру? А також розповідає про зміни у балетній сфері та про щоденну рутину, з якої складається життя балерини - ті самі цікавинки, які “підглядають” у вікнах.

Не секрет, що в Україні сфера класичної музики, опери та балету була надзвичайно міцно пов’язана зі спадком Російської імперії та Радянського союзу. Можливо, міцніше, ніж будь-яка інша сфера культури. Тому зрушення, які відбуваються в українській культурі після 2022 року, зустрічають тут серйозний опір. Наприклад, Національна музична академія України досі носить ім’я Чайковського .

Перш ніж поспілкуватися із прима-балериною Національної опери Наталією Мацак, я відвідала її репетицію - в тренувальній залі театру. З тими самими вікнами на вулицю Лисенка, в які завжди із цікавістю заглядають перехожі. І це не дивно, бо в балеті завжди є краса і загадка. Наталія Мацак вже довгий час танцює в парі зі своїм чоловіком та прем’єром Сергієм Кривоконем і жартує, що це випробування не з легких: аби і станцювати гарно, і шлюб не зруйнувати.

Наш головний фокус - культурна дипломатія, тому давайте почнемо з гастролей. Ви виступали у величезній кількості країн, від європейських до латиноамериканських. Розкажіть, як саме організовані гастролі? Як обирають країни для виступів?

Є різні типи гастролей. Наприклад, якщо Національна опера їде на гастролі, то це склад саме Національної опери. Інший тип – це коли під проект збирають артистів з різних країн, театрів. Це дуже цікаво, тому що світ артистів балету не такий великий. Я маю на увазі, що великих театрів не так багато. Таких гастролей також. І це щоразу несподіванка, кого ти зустрінеш. А потім ти приїжджаєш і частину артистів вже знаєш, бо ви зустрічалися на інших проєктах. Формується балетна спільнота. І ти відчуваєш себе людиною світу. Майже в кожній країні, в кожному театрі тебе знають, і у вас є взаємодія. А ще кожна країна і навіть театр мають свою техніку, свої напрямки, і цей обмін також важливий. Запрошені педагоги бувають з різних країн і переважно високого рівня. Тобто, ти поїхала на гастролі, а ще навчилася нового. Це професійне зростання. І приїжджаєш додому вже інша, це відчувають твої колеги.

Але після пандемії цей ринок досить просів, а далі повномасштабне вторгнення і заборони. Тому працювати не так цікаво стало, в нас немає потужної взаємодії з Європою. І мені здається, що це проблема. Нам поки не вдалося налагодити цей контакт. Тобто назовні можна розповідати що завгодно, але по факту грають лише поодинокі проєкти.

Як не зненавидіти постановку, яку ти танцюєш купу разів на гастролях і щоразу передавати новизну глядачеві?

Це залежить від того, де ти танцюєш, з ким і що ти танцюєш. Наприклад, якщо ти танцюєш академічну класику, вона не набридає. І щоразу ти її виконуєш по-різному, завжди є над чим працювати, бо це основа. А якщо це гала-концерти, то це міні-конкурентне середовище. Там у всіх гарний настрій. Є азарт. Зараз цього куражу не вистачає, і цей період затягнувся.

В Україні довгий час існував конкурс імені Сержа Лифаря, в якому було поважне українське та міжнародне журі. Ви танцювали в цьому конкурсі в Києві та отримали золоту медаль. Чи знали ви тоді про постать Сержа Лифаря, чи вона щось значила для вас?

Я знала теоретично про його життя, але, звісно, не так, як в ці роки. Зараз більше є цікавість до таких постатей, які творили нашу культуру. На жаль, в нас все це не системно. До речі, тоді на кокурсі нам також не особливо розповідали, чому конкурс імені Лифаря, у чому його вплив. Тому ми сприймали це більш як можливість себе показати, як професійний майданчик.

Який вплив мав конкурс на молодих артистів?

По-перше, ти маєш дедлайн до конкурсу, і це дуже мотивує. По-друге, ти зустрічаєшся на одній сцені з великою кількістю артистів певного рівня. Це тебе дуже драйвить, і якщо тебе правильно підготували, потім йде розвиток. І плюс ти могла себе проявити перед комісією, яка на той період складалась з легендарних хореографів та артистів. Це була взаємодія. Молода артистка чи артист могли отримати контракти, почати цікаві проєкти в різних країнах.

Та цей конкурс цілковито втратився. Я сподіваюся, що він колись відновиться. Але, звісно, треба дуже багато всього зробити, щоб повернути його реноме.(конкурс імені Сержа Лифаря припинився ще всередині 2000-х через нестачу фінансування- Авт.).

Як змінилася балетна сфера, за вашими спостереженнями, з великою війною? Приміром, взаємодія із Європою – мало би бути більше можливостей, але чи є вони насправді?

Я вважаю, що ми могли би робити набагато більше. Дуже багато втрачено можливостей за цей період. Окремі заборони по репертуару, вони не обґрунтовані (йдеться про заборону виконувати широкий спектр нібито російської класики, як каже сама Наталія - Авт.).Зокрема скасували балет не лише Чайковського, а й приміром “Спартак” Хачатуряна, “Кармен-сюїту”та інші. Це досить не вивірені рухи, які на рівні державної культури не можуть бути таким легковажними.

А під “ми” кого ви маєте на увазі? Міністерство чи інституції?

Всіх. Але просто забороняючи – так нам не виграти. Треба відкласти емоції та глибоко розбиратися в питаннях кенселінгу.

Багато проблем виникає через незнання і незаглибленість в питання. Я бачу в чиновницьких колах безліч людей, які не розуміють в принципі, що таке культура і для чого вона потрібна, що є нашим, а що ні. Також це люди, які не вміють формулювати тези. Я не чула жодного глибокого розбору за цей час, на жаль ( йдеться про розбір репертуару та аналіз приналежності до України того чи іншого композитора- Авт.). Як сказав директор Метрополітан-опера, коли приїжджав в Україну, що вони не можуть в Нью-Йорку відмовитися від класичного репертуару (офіційною позицією театру є те, що вони не відміняють російські класичні постановки виключно через походження, але скасували всю співпрацю з пропутніськими артистами та Большим театром—Авт.), бо він директор міжнародного театру. А ми тоді до якого театру належимо? Потрібно розуміти: якщо ми хочемо спілкуватися зі світом однією мовою, то ми повинні поважати те надбання, яке є світовим. І ми не можемо, при всьому своєму бажанні, чіпляти жодні ярлики без глибокого аналізу. Я бачу, яку колосальну шкоду відмова від класичного репертуару принесла артистам балету.

Балет — це серйозна професія. Якщо вона підтримується в світі великими спонсорами, високопосадовцями,то, мабуть, в цьому є якийсь сенс. Але в нас часто люди не розуміють, про що це і на що вони йдуть. Не розуміють навіщо потрібен балет, і це головна проблема. Вони сприймають балет просто як розвагу, а це не розвага, це серйозний вид мистецтва. Щоб виростити одного артиста балета, окрім 8 років якісної освіти, потрібно 6 років для того, щоб зробити з нього “зірку”. І це ще дуже гарний варіант, може бути й довше.

І в нас частина глядачів, яка спроможна купити будь-який квиток, ліпше заплатить 200 фунтів за іноземний балет – бо вважають, що не отримають в Україні достатнього рівня вражень. А це рівень нашої системи, яка не дає можливості показати всю цю балетну структуру і підняти її на належний рівень для того, щоб Європа хотіла взаємодіяти. І ми маємо себе пропонувати, а не лише розраховувати на допомогу. Європа готова. Але взаємодія повинна бути взаємодією, а не просто “грою в одні ворота”.

Це академічна професія, яка має серйозну освіту. І ця освіта теж просіла дуже сильно, тому що на неї всім байдуже. Балет має свою “школу”, і вона не так просто дається. Це велика система розвитку в професії: в нас була плеяда хореографів, яких вже, на жаль, фактично немає. І для того, щоб це все відновити, створити, зростити, треба мати високий рівень і відкриту взаємодію всіх учасників процесу. Роботи – хоч греблю гати.

Але Метрополітен Опера – це Сполучені Штати, і це приватна опера, яку не фінансує держава. Її директору байдуже, хто при владі. Крім того, Штати – теж неоімперія, корінну індіанську культуру там майже знищили. Вам не здається, що голоси, які ми чуємо в контексті “великого міжнародного театру” – здебільшого це голоси колишніх імперій?

А для цього треба розібратися. От, чи розібралися українці, де їхня культура? Що нам належить, а що ні? Очевидно: для того, щоб зрозуміти, хто ти, ти повинен знати свою історію. Дуже багато часу втрачено, треба ухвалити рішення, що ми робимо прямо зараз. Чи ми сидимо і кричимо, що “ми не такі, і це все не наше”, чи просто відмовилися навіть від того, що є наше (йдеться й про українську етнічну приналежність частини композиторів та культурних діячів загалом, як то Гоголь, Прокоф’єв й про те, що всі вистави, навіть класика, яка вважається російською, має наші постановки, зроблені нашими хореографами та режисерами, танцює їх також наша трупа- Авт.)

Давайте обʼєктивно: більша частина світу продовжує використовувати академічну класику. Наразі, хочемо ми чи ні, подобається нам чи ні, але за цей час ми показали, що самі не зможемо закрити весь той простір який вичищений від начебто російського репертуару. Так, на початках був сильний сплеск (мається на увазі після великого вторгнення, - Авт.), ми демонстрували свої можливості, що ми обʼєктивно можемо бути найкращими. Але це має відбуватися на постійній основі - знову і знов, тоді українців більше запрошуватимуть (з виступами, - Авт.) і ми, користуючись цим, зможемо просувати й свою культуру.

Але з вищеописаних причин, так не відбувається. Тому за кордоном багато хто чекає, коли прийдуть знову ці “русскі”, бо вони можуть запропонувати класику, можуть принести те, на що є попит на ринку. Ринок дуже цинічний: він буде це використовувати, “Лебедине озеро” та “Лускунчик” - бізнес. Квитки продаються активно. І ті, хто їх купує, не будуть, на жаль, вникати в те, що тут у нас відбувається..

Коли за кордоном забороняють виступи путіністів, приміром диригента Гергієва – чи розуміють європейці, чому це відбувається?

Ми спілкуємося з європейськими імпресаріо, з артистами, з журналістами – вони дуже налаштовані підтримувати нас і Україну, але в соціумах це вже починає трошки дратувати людей. Це об'єктивно, на жаль.

Я трохи про інше. Європейці блокують путіністів типу того ж Гергієва, а водночас кажуть, що не все треба відміняти. Тоді питання: так відміняємо чи ні? Бо це шлях до сумнозвісного “мистецтво поза політикою”.

Звісно, мистецтво не поза політикою. Заборонити Гергієва – це абсолютно вірно, такі постаті не мають з'являтися в культурному просторі, допоки йде війна. Але Гергієв не має стосунку до Чайковського. Він не має стосунку до жодного композитора, який народився 200 років тому. Це треба розділити. Спадщина і люди, які є сьогодні – це різні речі, це не одне і те саме. Росія провокує нас грати в цю гру, бо у них на цьому вся пропаганда тримається. А якщо б ми це не заборонили, могли за цей час зробити дуже великий ривок (йдеться про виконання творів Чайковського та інших творів з класичного репертуару, на які є попит в Європі-Авт.). Це стосується музикантів, оперних співаків, балету. Тоді європейський глядач не так би хотів росіян - були б перспективи почути нових українських виконавців, які не просто б нічим би не поступалися, а й були б кращі.

Ви справді думаєте, що цей європейський глядач відрізняв би, де українські, а де російські виконавці?

Звісно. Особливо на початку вторгнення, коли нас буквально носили на руках. Тоді можна було вхопитись за неймовірні можливості, відкрити просто всі двері, і от вже з цього високого рівня - пропонувати свою культуру. Впевнена, це б спрацювало, нами б захоплювалися, ми б популяризували нашу культуру і спадщину на дуже високому рівні.

Окремі люди (тут маються на увазі передовсім меценати, - Авт.) щось намагаються рухати, але загалом наша державна система лежить мертва ще й висуває якісь незрозумілі претензії до артистів. Навіть наші медіа рідко чимось таким цікавляться. Наприклад, я танцювала в проєкті “Леся” про Лесю Українку ( постановка Артема Шошина- Авт.). Справді цікавому, сучасному. За окремими винятками, неможливо було допроситися, щоб його хтось анонсував.

До речі, міжнародні гастролі балету “Леся” є в планах?

Про міжнародні гастролі багато розмов, але на це потрібен час, як і на будь-який український продукт.

Як на мене, тему Лесі Українки яку потрібно широко доносити європейській аудиторії через сторітелінг, певну кампанію довкола. Кампанію, де балет - лише один із елементів. Про неї, на жаль, люди не знають багато, а “продукт” - вибачте за такий термін - дуже класний, якісний і цікавий світові.

І в середині країни теж. Був випадок, коли підлітки після нашої вистави підходили й казали, що хочуть тепер більше дізнатися про Лесю, читати її. Тобто коли ти візуальними засобами, в даному випадку - через танець - дійсно якісно та професійно показуєш якусь історію, це прекрасно працює.

Ще один приклад: зараз молодь і дизайнери адаптовують українську культуру під якісь нові сучасні формати і це надзвичайно красиво. Але ми втратили багато років, не пропонуючи нашу культуру світові. Мене ще в 2000-х вражало: коли ми їздили на гастролі, нас часто приймали за російських виконавців, оскільки Україна для багатьох не існувала тоді в принципі на карті. Явно, це не проблема артистів. І хоча багато часу втрачено, зараз маємо унікальний шанс на прорив.

А як щодо міжнародних колаборацій наших артистів із світовими з часу великого вторгнення?

Деякі хореографи готові були просто дарувати нам свої постановки. Але для того, щоб європейський хореограф із серйозним ім’ям подарував дійсно гарну велику виставу, ім'я театру, якому він це дарує, повинно бути дуже високого рівня. І європейська хореографія відрізняється від нашої школи. Потрібен великий досвід наших педагогів та колективу, щоб мати змогу її виконати. Тому це неможливо зробити за один день. Навіть без подарунків, можна просто купити авторське право, яке не такі шалені гроші коштує – але має бути відповідний рівень всієї команди театру. Інакше ми навіть прийняти це не зможемо. От і все.

Всі ці проблеми посилює від'їзд кадрів. Вже поїхала велика кількість, і поїде ще. Бо люди не бачать тут перспективи. Я би хотіла, щоб мій театр гримів на весь світ, але, на жаль, вся система в нашій країні не сприяє розвитку. Якщо культура не на часі, то за що ми воюємо тоді? Культура в першу чергу є нашою безпекою.

Що, на вашу думку, буде в балеті по завершенні війни?

Та просто повернеться багато чого назад. Відкриється кордон для росіян, їх в Європі чекатимуть. Мовляв, нарешті ви приїхали і покажете нам рівень. Бо українці вже три з половиною року не змогли показати і зняли фактично себе з прокату, навіть з тим, що цілком можна було і показувати, і відстоювати, що воно українське насправді. Та воювати з ними їхньою ж зброєю.

Добре, з державою зрозуміло. А в українського бізнесу є розуміння потреби підтримувати культуру?

Так, це вже інший бізнес, інше покоління. Вони зацікавлені не тільки в доході, а й у розвитку простору, де будуть жити вони та їхні діти. Я вважаю, що це про любов до країни.

З організаційної точки зору, бізнесу простіше підтримувати, бо вони самі керують процесами,, не так залежать від держави. Це інший тип мислення, воно направлене на результат і на розвиток. В державних установах, мені здається, це трошки про інше. Ресурс йде на утримання системи, яка вже просто втратила свій сенс та актуальність, на жаль. І це навіть не про конкретного чиновника, чи інституцію, а про систему загалом. Вона потребує перезапуску.

Давайте поговоримо про балет як професію. Під час репетиції ви розповідали, що деякі стандарти балету змінюються. Які зміни відбуваються в сфері?

Класичний балет все ж лишається класичним, це - основа. . Але виникло чимало напрямів та стилів сучасного балету. Аудиторія розширюється і сегментується.

Карантин відкрив більше простір онлайн. І це часом розмиває унікальність шкіл та стилів національних балетів. Тобто артисти дивляться інших і бачать відмінності школи, часто хочуть копіювати, а це не завжди добре. Обмін потрібен, але все-таки думаю нам важливо утримати свою школу. Тобто використовувати інший досвід обережно.

Думаю, це теж система, яку варто регулювати, бо люди повинні розуміти, що всі школи і всі країни мають якусь свою особливість. І в Європі за цим дуже слідкують. Війна мине – і нам доведеться купу всього відновлювати.

В якому середовищі ви самі виростали? І чи був хтось в родині пов’язаний із балетом?

Моя мама танцювала, але це були народні танці і зовсім недовго, але я не встигла побачити. Бо вона достатньо рано закінчила.

У мене в сім'ї ніхто не мав справу з балетом. Але чомусь, коли я народилась,то мій тато, коли мене вже принесли, сказав: “Це буде моя балерина”. І він водив мене на заняття, коли я була маленькою. Та, на жаль, у мої 12 років його не стало. І потім вже мама займалась мною самостійно.

Мені щастило з педагогами всю мою кар’єру, починаючи з дитинства. У 4 роки памʼятаю, як опинилася у дорослому колективі та займалася разом з ними. Та дуже раділа.

І у вас були романтичні уявлення про балет?

Звісно, я тоді не розуміла, що таке балет насправді. Я думала, що це про танці, що це весело, гарні костюми – мені мама дуже багато відшивала костюмів ще з садочка. А потім,коли я вже потрапила до хореографічного училища, почалися реальні заняття балету, почався станок.Коли ти стоїш обличчям в стіну з ранку до вечора і не розумієш – ти ж на балет прийшла, а де він? (сміється).

До мене поступово доходило, що це дуже тяжка праця. Це про життя, в якому ти весь час змагаєшся із собою. В балеті немає такого, що «я не хочу сьогодні». Ти можеш не хотіти, але ти зобов'язана. І все твоє життя буде так. Це та професія, на жаль, яку неможливо “покласти в кишеню”. Кожен день ти повинна докладати дуже багато зусиль, щоб триматися на певному рівні. Я вже не кажу, скільки треба зусиль для того, щоб рухатись вперед.

І це неможливо зафіксувати...

І так кожен день. Якщо трішки десь пропустив, то це вже кроки назад. З роками дуже тяжко втримувати особливу мотивацію для цього.

Вас не лякала в балеті ця залежність від тіла? Що воно може щось не те “видати” в певний момент?

Якщо ти не допомагаєш своєму тілу іншими способами, наприклад, якимись додатковими тренуваннями – фітнесом, закачками, кардіо – воно згасатиме дуже швидко. Тому ті артисти, які займаються виключно класичним балетом і не мають досвіду різних фізичних навантажень, вони втрачають дуже багато ресурсу.

Бо коли танцюєш класичний балет, то одна група м’язів має одне завдання, інша – інше, і може бути перекос. Тобто якісь м’язи слабшають, а якісь навпаки беруть на себе все навантаження. А ти повинна мати дуже міцний м'язовий корсет.

Як балет впливає на ваше життя поза ним? Чи проникають стандарти балету у ваше повсякдення? Наприклад, той вік, який є обмеженням для балету – в звичайному житті це ще молоді роки.

Дуже складно відділити балет від решти життя, коли балет займає майже все моє життя (усміхається). Звісно, ти намагаєшся іноді себе відволікти, займатися якимись вподобаннями, але все одно це все буде біля балету і для балету. Це дуже складна професія, вона потребує просто нереальної концентрації. Колись я думала, що репетиції займають багато часу – але потім ми відкрили із чоловіком бренд балетного одягу, а ще додалося викладання. Мене питають – як ви це встигаєте? Як можемо встигаємо.

А педагогіка – це окрема велика частина життя. І не лише репетиції, а робота з колективом. Я декілька разів на тиждень даю клас – це ранкове тренування для колективу, розігрів. Потім моя власна репетиція, далі репетиція з молодою балериною, яку я веду. Я не думала, що буду педагогом. Це склалося для мене поступово. Спочатку мене попросили допомогти у виставі Віктора Іщука «Широко заплющені очі», а потім роботи пішли одна за одною. Я дуже рада цьому досвіду, бо він неймовірний. Не знаю, як буде складатись надалі, але я вдячна за те, що є.

Кілька років тому в мене була дуже складна травма, і я вже навіть не мріяла повернутися на сцену. Та дивом за два роки мене відновили. Це потребувало великих зусиль. Та на сьогодні я повноцінно танцюю і повернулася на сцену. Не знаю, скільки мені залишилося в цій професії, але я хочу отримувати максимальне задоволення. Мені дуже подобається, як змінився глядач – він став більш активний, уважний, і це надзвичайно приємно. Значить, ти потрібна – і ти виходиш знов на сцену.

Цікаво, що вік завершення кар’єри для балерини – це вік, коли ти тільки починаєш щось серйозне робити. Тому я не знаю, що на мене чекає попереду, але довіряю життю.