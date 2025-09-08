«Казки Гофмана», «Project Cassandra», «Brecht. Cabarett»: осінні прем’єри у київських театрах

Театральна осінь у столиці буде насичена прем’єрами та фестивалями. У музичних театрах чекаємо на «Казки Гофмана» Івана Уривського й «Конотопську відьму» Георгія Ковтуна, поновлення рок-опери «Біла ворона» Максима Голенка і покази «Gaia-24. Opera del Mondo» Іллі Разумейка та Романа Григоріва (Opera aperta). У драматичних театрах нові роботи представлять Тамара Трунова, Оксана Дмітрієва, Давид Петросян, Оксана Тараненко, Станіслав Мойсеєв та інші режисери. Також очікуємо постановок закордонних режисерів — «Project Cassandra» Гжегоша Яжини та «Кавказького крейдяного кола» Дати Тавадзе. Більше деталей — у нашому осінньому огляді подій київських театрів.

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРИ

Національна опера України

Першою прем’єрою 158-го сезону має стати постановка опери «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха в режисурі Івана Уривського. Запланували її на кінець жовтня. Це остання опера відомого французького композитора. Уперше її поставили в Паризькому театрі Opеra Comique уже після смерті композитора. Головним героєм є романтичний митець Гофман, який шукає ідеальне кохання. У 2021 році в Національній опері відбулася прем’єра концертного виконання цієї опери за лібрето Ж. Барб’є у постановці Марії Левицької (режисерка), Дениса Крутька (хормейстер) і Миколи Дядюри (диригент).

Фото: надано театром Опера «Наталка Полтавка», на фото Наталія Николаїшин

Наступною прем’єрою має стати опера «Конотопська відьма» за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка. Над її створенням працюють режисер Георгій Ковтун, відомий балетними й оперними виставами, зокрема, оперою «Фальстаф» у Київській опері, та композитор і лібретист Олександр Родін, автор балетів «Аладдін», «Вій», «Вгору по річці», опери «Катерина». Також Національна опера запланувала гастрольний тур до Японії з операми «Аїда», «Турандот» і Дев’ятою симфонією Бетховена, розглядає можливість постановки оперети «Летюча миша» Йоганна Штрауса, веде перемовини з американським хореографом Вільямом Форсайтом про включення його балету до репертуару театру, планує благодійний концерт у Лондоні і постановку «Еlite Syncopations» Кеннета Макмілана.

Оперета

12 вересня гала-концертом розпочинається 91-й театральний сезон у Національній опереті України. На сцені 77 нині триває робота над музично-драматичною виставою «П’єса 22, або Шлях героя» у режисурі Микити Полякова. Автором п’єси є колишній військовий ЗСУ, ветеран Володимир Тука, а написав він її в межах проєкту «Театр Ветеранів». Першим поставив п’єсу Сергій Павлюк за участю самого автора в Херсонському музично-драматичного театрі ім. М. Куліша, в якому Володимир Тука нині працює актором. Над постановкою в Опереті працюють також композитор Олександр Чорний, художник Богдан Поліщук, хореографка Ольга Семьошкіна, диригент Ярослав Близнюк, авторка відеоарту Олена Авдєєва. Гратимуть – ветерани Володимир Тука і Велімір Гориславець, актори і музиканти Національної оперети.

Фото: Анатолій Федорців Театр оперети, акторка Марʼяна Боднар і режисер Микита Поляков на репетиції вистави «П’єса 22, або Шлях героя»

Також Оперета планує прем’єру за п’єсою Карела та Йозефа Чапеків «З життя комах». Над нею працюють режисерка Оксана Тараненко, композитор Іван Небесний і поет Микола Бровченко. Це історія про людську природу, розкрита через образи світу комах. А ще в театрі відновлюють знакові постановки минулих років, зокрема, 3 і 4 жовтня відбудеться повернення рок-опери «Біла ворона» композитора Геннадія Татарченка й лібретиста Юрія Рибчинського в постановці Максима Голенка, а в листопаді — балету «Кармен-сюїта» Жоржа Бізе.

14 жовтня у фоє театру дует «Чорний Джуфер» презентуватиме шанувальникам української пісні програму «Акорди української душі». 25 і 26 жовтня театр запрошує на українсько-аргентинський проєкт — концерт «Вечір аргентинського танго» за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні. У планах також прем’єра оперети «Сільва» Імре Кальмана.

Театр Франка

106-й сезон Національний драматичний театр ім. І. Франка відкрив наприкінці серпня прем’єрою «Ґалісія» в новому експериментальному просторі, що має назву «Сцена під Химерами». Поставлена за новою п’єсою відомого американського драматурга і режисера Річарда Максвелла, «Ґалісія» продовжує історію драми Федеріко Ґарсія Лорки «Дім Бернарди Альби»: Максвелл звертається до теми родинної трагедії та її наслідків у часи Громадянської війни в Іспанії. У постановці грають актори, відібрані під час майстеркласу Максвелла «Театр для початківців» і через вуличний кастинг у співпраці з творчою студією Baby Prod.

Фото: Юлія Вебер Режисер Річард Максвелл з акторками під час репетиції вистави «Ґалісія»

Днями в театрі також відкрили виставку «0,10», яка є спільним проєктом з командою художнього фільму «Малевич». На ній представлені репродукції робіт Казимира Малевича з легендарної виставки «0,10» 1915 року (де світ уперше побачив «Чорний квадрат») і реквізит зі знімального майданчика й костюми, створені за ескізами Малевича до футуристичної опери «Перемога над Сонцем». У фільмі знялися актори Театру Франка Віталій Ажнов, Олександр Рудинський, Марина Кошкіна, Христина Корчинська.

Фото: Юлія Вебер Виставка «0,10»

Спільно з Театром Драматургів Театр Франка працює над виставою «Поліандрія» за п’єсою Сергія Кулибишева (більше про неї розповідаємо в розділі про Театр Драматургів). У жовтні запланована прем’єра вистави «Наш клас» польського драматурга Тадеуша Слободзянека в постановці Станіслава Іванова, який став переможцем конкурсу для молодих режисерів «Франко-Практикум». Це гостра й відверта історія про вибір і пам’ять, про те, як події минулого відлунюють у сьогоденні та яку відповідальність ми несемо перед наступними поколіннями.

У планах театру також «Енеїда» Івана Котляревського (режисер Давид Петросян, інсценізація Максима Курочкіна), прем’єра другої частини проєкту «Амадока» Софії Андрухович (режисер Жюль Одрі), вистави за п’єсою Ніни Захоженко (режисерка Вероніка Літкевич), постановка шекспірівського «Короля Ліра» (режисер Євген Лавренчук), а також нова робота Івана Уривського. Тим часом його виставу «Калігула» 8–11 жовтня покажуть у Театрі Семюеля Беккета в межах Дублінського театрального фестивалю.

Театр Лесі Українки

Національний театр імені Лесі Українки відкрив ювілейний, 100-й сезон. 13 вересня колектив презентуватиме прем’єру вистави «ДІМ» у режисурі Андрія Жолдака, яка є спільним проєктом Театру Лесі, SOTA Cinema Group і ТОВ «КЛЕОС АРТ». Це історія про три покоління однієї родини, котрі проходять випробування миром і війною, щоб знайти свій дім.

Фото: Світлана Деркач Репетиція вистави «Project Cassandra»

У листопаді театр розпочинає роботу над масштабним «Project Cassandra» («Проєкт Кассандра»), який створять за мотивами творів Лесі Українки, Жана Поля Сартра, Есхіла й Еврипіда. У межах підготовчого етапу відомий польський режисер Гжегош Яжина проведе серію тренажів і майстеркласів, під час яких разом з акторами досліджуватиме теми свободи, відповідальності, втрати й боротьби за виживання в часи війни, а також осмислюватиме наслідки збройних конфліктів для цивільних, зокрема для жінок, які не починають війни, але змушені платити надзвичайно високу ціну.

Молодий театр

Першу прем’єру колектив запланував на 3 і 4 жовтня, і це будуть «Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки» за п’єсою Максима Курочкіна в режисурі керівника театру Станіслава Мойсеєва. У виставі гратимуть актори з провідних київських колективів, зокрема: Дмитро Чернов і Дар’я Легейда з Театру Франка.

Фото: Артем Галкін Репетиція вистави «Три швидкі та модні у цьому сезонi перукарки» .

Восени колектив Молодого планує стати партнером фестивалю «Тиждень актуальної п’єси». У планах також конкурс для молодих режисерів, прем’єра вистави «Місячні» за п’єсою української драматургині Аліни Сарнацької у постановці харківської режисерки Ніни Хижної, прем’єра «Скупого» за Мольєром до ювілею актора Олексія Вертинського, постановки від французького режисера і драматурга Крістофа Фьотріє та українських – Андрія Бакірова та Рози Саркісян.

Спілка театральних діячів (НСТДУ)

У вересні команда Національної спілки театральних діячів України планує провести два мистецько-освітні проєкти. Перша – «Школа театрального світла» для художників зі світла та працівників освітлювальних цехів, яка відбудеться з 24 по 28 вересня у Національній опереті, друга – «Осіння школа: театральний костюм» для сценографів та художників по костюмах, яка буде проходити у Львові 27 і 28 вересня в межах міжнародного форуму «Львівське Квадрієнале Сценографії – 2025».

Фото: надано автором Богдан Струтинський на церемонії нагородження 6 Фестивалю-Премії ГРА.

На 17 і 18 жовтня Спілка запланувала фінальний етап проєкту «Лабораторія мюзиклу» – перформативні читання мюзиклів, які були створені драматургами та композиторами протягом проєкту. Наприкінці жовтня команда НСТДУ разом з Волинським театром ляльок у Луцьку проведе щорічний Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. Лесі Українки, який цього року відбуватиметься в 29-те. А в кінці листопада Спілка запрошує на фінальний етап 7 Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА – перегляд вистав-фіналісток, і церемонію нагородження, на якій озвучать імена лауреатів 2025 року.

МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕАТРИ

Театр на Лівому березі

Новий етап у житті театру позначається відкриттям першого в Україні безбар’єрного простору у муніципальній театральній інституції. Упродовж двох років театр на чолі з Олесею Жураківською працював над його створенням, і вже цієї осені глядачі за потреби матимуть змогу користуватися спеціалізованим ліфтом, який забезпечуватиме доступ до основної та малої сцен, інклюзивної вбиральні, пандусу та нової зони відпочинку всередині театру. Це дозволить особам з інвалідністю, людям старшого віку, військовим, що відновлюються після поранень, і всім, кому складно користуватися сходами, повноцінно відвідувати вистави та відчувати себе частиною театральної спільноти. Відкриття безбар’єрного простору відбудеться 10 вересня.

Фото: надано автором Aфіша до вистави 'Дурко'.

В першій половині сезону на глядачів чекають три нові постановки. На 4 і 5 жовтня запланована прем’єра вистави «Дурко» за мотивами оповідань Луїджі Піранделло у постановці переможця минулорічного фестивалю «Митниця…» Слави Юшкова. Це неонуарна трагікомедія з детективною лінією, комікс-естетикою, італійським шармом та легким інтелектуально-філософським присмаком.

У жовтні також покажуть прем’єру «Робота з Тінню» у постановці головної режисерки театру Тамари Трунової. Вистава досліджує трансформації людини в епіцентрі кризи. Це дія сповнена сумніву, болю та іронії. «Робота з Тінню» демонструватиме опір спотворенню особистого, історичного та політичного. Тінь у виставі – це не фантом минулого, а співрозмовник, який говоритиме цитатами, слоганами, викривленнями та галюцинаціями. Це буде ще одна вистава в рамках проєкту «Робота з Тінню». Прем’єра першої вистави проєкту – «Confronting the Shadow» відбулася в Берліні в червні на міжнародному міждисциплінарному фестивалі Performing Exiles.

Третьою прем’єрою буде вистава за п’єсою Бертольта Брехта «Кавказьке крейдяне коло» у постановці грузинського режисера Дати Тавадзе. Це копродукція лівобережців з театром Дайлес (Рига, Латвія). Текст Брехта поєднує у собі елементи епічного театру, соціального протесту й пошуку відповіді на питання, яке особливо актуальне для нас сьогодні – що є справедливість? Цю виставу Театру на Лівому березі подарував ризький театр Дайлес, але це буде не копія постановки в Ризі – у Києві режисер робитиме українську версію вистави з адаптованим текстом та акторами театру.

У жовтні театр традиційно проведе вже четвертий фестиваль «Митниця. Нова режисура», метою якого є відкриття, підтримка та розвиток режисерок та режисерів в сфері театрального мистецтва. На фестиваль було подано 53 заявки і днями організатори оголосили список учасників - Ярославна Гармаш, Олекса Гладушевський, Євангелос Космідіс, Сергій Кулибишев, Лея Маєвська, Артем Мяус, Максим Татусько і Наталія Торжевська. Усі режисери цьогорічного фестивалю працюватимуть з п’єсою «Терапії» литовської драматургині Біруте Капустінскайте. 18-19 жовтня фіналісти фестивалю презентують свої уривки на сцені театру.

Театр «Золоті ворота»

46-ий сезон театру має назву «Сезон спільних координат» і символізуватиме формування нових спільних проєктів (зокрема між різними містами та сферами культури), відкривання нових імен та освоєння цікавих артмайданчиків. Першою прем’єрою нового сезону буде «Brecht. Cabarett» харківської режисерки Оксани Дмітрієвої, яка за жанром визначена як «пісні про погані часи». Це спільний проєкт «Золотих воріт» і Харківського театру ляльок. Над художнім оформленням працює Михайло Ніколаєв, над пластичним – Ольга Семьошкіна. Вистава створена за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі», драматург – Андрій Бондаренко, переклад п’єси з німецької – Микола Ліпісівіцький, переклад віршів Брехта, що стануть піснями у виставі – Сергій Жадан, композиторка – Катерина Палачова. Більше про постановку читайте в інтерв’ю з Оксаною Дмитрієвою. Прем'єрні покази заплановані на 13 і 14 вересня у Києві та 19 вересня в Харкові.

Фото: Анастасії Мантач Репетиція вистави 'Брехт. Кабаре'.

У вересні театр гастролюватиме у чотирьох містах Німеччини – Берліні, Бонні, Франкфурті, Фюрті – з виставою-лауреаткою премії «Київська пектораль» «Сталкери», яку поставив за п’єсою Павла Ар’є «На початку та наприкінці часів» режисер Стас Жирков. Також колектив візьме участь у мюнхенському фестивалі Soloway. 25 вересня уривок з вистави «Love Revolution» режисерки Наталі Сиваненко можна буде побачити на фестивалі «Книжкова країна», в якому «Золоті ворота» в копродукції з Книгарнею Є візьмуть участь. В рамках заходу буде обговорення творчості Майка Йогансена із літературознавицею Яриною Цимбал.

Також «Золоті ворота» репетирують виставу, що має поки робочу назву «Посвист поїзда». Над постановкою працює акторка Христя Люба,це буде її дебютна режисерська робота. «На основі трьох новел Луїджі Піранделло ми з драматургинею Катериною Пеньковою створюємо сценічну історію, де реальність і божевілля переплітаються в темний зашморг, що стискає героїв», – коментує режисерка. Це історія про Белукку, який одного дня отримує шанс цілковито змінити своє життя. Героєві будуть протистояти і водночас акомпанувати «тітки-оповідачки» – образ суспільства, яке підглядає, засуджує, милується чужим падінням і водночас дозволяє трагедії розгортатися. Оповідачки стануть містком між різними новелами Піранделло.

Київська опера на Подолі

Фото: надано театром Афіша до вистави 'Патріот'.

Прем’єрою рок-опери «Патріот» 13 та 14 вересня Київська опера відкриє свій 44-ий театральний сезон. Основою нової музичної вистави є легендарні пісенні хіти «Братів Гадюкіних», Марії Бурмаки, Кості Москальця, Тараса Петриненка, Кузьми Скрябіна, Олександра Ярмака у сучасному аранжуванні, створеному композиторами Борисом Севастьяновим та Іваном Небесним. Сюжет опери розгортається під акомпанемент пісень, які стали голосом цілих поколінь. Лібрето написав фронтмен гурту «Авіатор» і режисер театру Дмитро Тодорюк. Автором ідеї та режисером-постановником вистави є директор-художній керівник театру Петро Качанов. До творчої команди постановників нового проєкту входять: диригент Євген Воронко, сценографка і авторка ескізів костюмів Марія Левитська, хореографка Кристина Шишкарьова, хормейстерка Анжела Масленнікова.

Наступні покази рок-опери заплановані на 17, 18, 19 жовтня.

Kyiv Modern Ballet

Фото: надано автором Афіша до вистави 'Травіата'.

Головна прем’єра сезону – «Травіата» на музику опери Джузеппе Верді. Покази відбудуться 16 та 17 жовтня на сцені МЦКМ. Це буде драматична історія про кохання та вразливість, переосмислена засобами сучасного балету. Постановка Раду Поклітару розгортатиметься крізь три ключові виміри – суспільство, кохання та особистий простір. У театрі пишуть, що це «зворушлива історія Віолетти Валері, де теми самопожертви, відданості та внутрішньої стійкості розкриваються у сучасному хореографічному рішенні». Балет поєднуватиме мультимедійний відеоконтент, авторські костюми та складну світлову партитуру, які сформують багаторівневий сценічний простір.

Театр «Колесо»

Фото: надано автором Вистава 'Створення'.

13, 14 і 16 вересня колектив покаже прем’єру вистави «Skapelse» (Створення), яка є спільним проєктом Театру «Колесо» та шведського Театру KEF (м. Мальме). Навесні виставу 4 рази зіграли в містах Лунд та Мальме, а у вересні її побачать кияни. До Києва спеціально приїде композитор, актор і музикант Еліас Файнгерш, відомий унікальною технікою виконання музики на тромбоні з використанням сучасних технологій. «Це історія кохання, в якій двоє людей зустрічаються і створюють власний всесвіт, – коментує керівниця Театру «Колесо» Ірина Кліщевська. – Еліасом розроблена унікальна форма перформансу, яка поєднує тромбон, електронну музику, гумор та сторітелінг». Режисеркою і сценаристкою вистави є Керен Клімовскі. Разом з Файнгершем грає акторка театру «Колесо» Марія Грунічева.

У планах колективу також прем’єра вистави «Місячна ніч» за повістю австрійського письменника Леопольда Захера фон Мазоха у постановці Ірини Кліщевської.

Театр «Берегиня»

Фото: надано театром Афіша етношоу 'Животоки'.

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» поновлює у своєму репертуарі етношоу «Животоки», яке охоплює річний календарно-обрядовий цикл. В театрі пишуть: «Життя людини складається з низки таких календарно-обрядових циклів, які сплітаються в один великий потік долі. В «Животоках» кожен знайде моменти, які перегукуватимуться з пам’яттю його пращурів». Режисеркою вистави є Тетяна Авраменко, музичну концепцію розробив Микола Буравський. Показуватимуть відновлене етношоу 26 вересня. В найближчих планах театру участь з цією виставою на Міжнародному фестивалі Української культури «Українська весна» у Познані (Польща).

Театр на Печерську

Київський академічний театр на Печерську на кінець листопада запланував прем’єру вистави про українського композитора Володимира Івасюка. Режисером вистави буде Владислав Мамчур. Нагадаємо, що у Львівському театрі ім. М. Заньковецької йде мюзикл про цього композитора, що має назву «Червона рута», який поставив Максим Голенко, а лібрето написала Наталка Ворожбит.

ТЮГ на Липках

Київський академічний театр юного глядача на Липках на початок листопада запланував прем’єру вистави «Маленький принц» за повістю Антуана де Сент-Екзюпері. Режисер і сценограф – Сергій Маслобойщиков, художниця костюмів – Даніїла Колот.

Луганський театр в Києві

Фото: надано театром Афіша до вистави 'Бука'

Свій 85-й театральний сезон Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр відкриє у Києві. Тричі релокований через війну, колектив тепер буде показувати працювати у приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв («Жовтневий Палац»).

Восени колектив запрошує на перегляд цьогорічної прем’єри «Емігранти» за п’єсою Славоміра Мрожека в режисурі Романа Козака, про яку ми писали в попередньому анонсі. Режисер Владислав Писарев нині працює над постановкою двох п’єс – «Коти-біженці» Марини Смілянець і Людмили Тимошенко та «Бука» Лєни Лягушонкової і Катерини Пенькової. А режисер Дмитро Некрасов у листопаді презентуватиме виставу «Пам'ятники» за п’єсою Оксани Гриценко «Виживуть тільки пам'ятники», яка була написана в рамках 4 Лабораторії драматургії НСТДУ.

НЕЗАЛЕЖНІ ТЕАТРИ

Opera aperta

Фото: надано автором 'Opera aperta GAIA-24. Opera del Mondo'

Лабораторія сучасної опери Opera aperta восени планує показати двічі «Gaia-24. Opera del Mondo» (музика і режисура – Іллі Разумейка та Романа Григоріва, драматургія – Іллі Разумейка). 18 жовтня – у Запорожжі в рамках фестивалю «Дім Актора. Дихання» у приміщенні Запорізького театру ім. В. Г. Магара. 27 листопада – у Києві, в рамках фінального етапу 7 Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, на якому постановка змагається за перемогу у номінації «Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу».

Після прем’єри у 2024 році ця опера була представлена на фестивалях O. Festival у Роттердамі, Musiktheatertage Wien у Відні, Schall & Rausch в Берліні, а також у Венеції в межах публічної програми Українського національного павільйону на Венеційській бієнале.

Дикий театр

Новий сезон «Дикий театр» почне зі «Школи світла» – тримісячного курсу навчання фаху театрального освітлення, звуку і відеопроєкції для ветеранів, що складатиметься з лекцій та практичних занять. Також в театрі почались репетиції вистави «Дуже сумна людина» (автор Олександр Клімов), що розповідатиме про людину у відчаї, яка зустріла безпритульного кота і побилася з ним об заклад. Прем'єра запланована на початок жовтня. Це буде pets friendly вистава, а власники улюбленців з притулків отримають бонуси.

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Дуже сумна людина'.

На 30 і 31 жовтня запланована київська прем’єра «Я бачу вас цікавить пітьма» за романом Іларіона Павлюка. Проєкт створюють у співпраці з Львівським національним театром ім. М. Заньковецької, а режисером виступить керівник театру Максим Голенко. В театрі кажуть, що київська і львівська версії вистави будуть відрізнятися, тож рекомендують подивитись обидві. Також колектив готує низку вистав для індивідуального перегляду; цим проєктом займається режисерка Наташа Сиваненко. Над інсценізацією роману Андрія Сем'янківа «Танці з кістками» працюватиме Олексій Доричевський, який нині є діючим військовим ЗСУ.

Театр Драматургів

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Поліандрія'.

На кінець вересня у Театрі Драматургів запланована прем'єра за текстом Сергія Кулибишева «Поліандрія», що написана в межах 5 Лабораторії драматургії НСТДУ. Над постановкою працює Давид Петросян. Це історія про те, як війна змінює людей у прямому і переносному значенні – як військових, так і цивільне населення. В центрі подій молода жінка Поллі, до якої після тривалої розлуки повертається не один, а одразу два чоловіка. Над сценографією працює художниця Даніїла Колот.

Тотеатр

Фото: Едельвейс Вистава 'Мене звати Iлона'

16 вересня в Миколаєві і 14 листопада в Києві колектив незалежного театру «Тотеатр» покаже прем’єру вистави «Мене звати Ілона» за твором Софії Андрухович «Пояснювальна записка» у постановці Оленки Вахрамєєвої. За жанром вистава вирішена як гостросоціальна трагікомедія. У вересні театр презентує прем’єру у приміщенні Миколаївського художнього драматичного театру в межах програми 27-го Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», а в листопаді – у приміщенні Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

Фото: Христина Урсуляк Вистава 'Постійно кохатися. Такі часи'

Друга премʼєра колективу відбудеться 10 жовтня і вона матиме назву «Постійно кохатися. Такі часи». Постановкою займається Оленка Вахрамєєва, музикою – Женя Манчульський (гітара) та Олексій Полтавський (акордеон). В театрі повідомляють, що це буде відверта розмова без згладжування кутів про сьогодення, про пристрасть і невігластво, его, еротику й культуру. Глядачі стануть частиною перформансу. Показуватимуть виставу у Центрі Курбаса.

Театр на Михайлівській

Фото: Марина Смілянець Вистава 'Кохання буває різним'

28 серпня в Театрі на Михайлівській відбулася прем’єра вистави «Кохання буває різним». Наступний показ запланований на 12 вересня. У театрі зазначають, що це вистава, яка об’єднує кілька італійських комедій в одну захопливу історію про кохання у всіх його проявах: пристрасне, небезпечне, ніжне й непередбачуване. Натхненна італійською культурою, вона занурює у світ, де слово, жест і музика творять живу атмосферу, передаючи ритм і характер італійського життя. Це перша постановка режисерки Олександри Колісніченко, на яку Театр на Михайлівській запросив її у межах проєкту «Дебют». Вистава створена разом з акторами Національного університету курсу ім. І. Карпенка-Карого курсу Михайла Урицького. Автором ідеї та хореографом є Данило Трофименко, сценографинею – Олександра Філоненко, над музичним оформленням працювали Роман Каралкін та Ілля Самошост.

«Мельпомена Таврії» у Києві

З 12 до 20 вересня відбудеться 27-ий Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», який об’єднає митців з 21 міста та 4 країн (Кіпр, Німеччина, США й Україна). У програмі – 57 вистав від 53 театрів, 15 подій Літературної та Музичної сцен, 9 заходів у межах Освітньої платформи. Штаб-квартирами фестивалю будуть Херсон і Миколаїв. Також в рамках фесту театри показуватимуть свої вистави на власних сценах. Зокрема у Києві покажуть такі постановки: «Брехня» від колективу «Пароль:Театр» (12 вересня), «1984» незалежного театру «Вільні» (12 вересня), «Подорож ученого доктора Леонардо» Малого драматичного театру (13 вересня), епістолярний вечір «Ні думок, нічого» від Школи театрального мистецтва «Курс Ажнова» (14 вересня), «На трьох»– спільний проєкт Київського театру оперети та Херсонського театру ім. М. Куліша (14 вересня), «Свист згори» Театру «Сузір’я» (15 вересня), «Жінка в Берліні» від навчального театру «КУ» майстерні Ірми Вітовської-Ванци та Катерини Чепури (16 вересня), «Емігранти» Театру «VERITAS» (17 вересня), «Love Revolution» Театру «Золоті ворота» (18 вересня), «Моя професія – синьйор з вищого світу» Театру Франка (19 вересня), «Для домашнього огнища» Театру Лесі Українки (19 вересня), «Троянда пустелі, або Велика війна квітів» Театру «Дзеркало» (20 вересня), «Синій птах» Театру ляльок (20 вересня), «Нічний репортер» Театру «Берегиня» (20 вересня), «В Португалії зараз тепло» Театру «Колесо». Організатор фестивалю – Херсонський театр ім. М. Куліша. Програму в Херсоні та Миколаєві будемо анонсувати в огляді осінніх подій в українських театрах інших міст.