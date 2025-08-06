Прем’єра чотиригодинної вистави Андрія Жолдака пройде в Театрі Лесі Українки

Національний театр ім. Лесі Українки у співпраці з режисером Андрієм Жолдаком готують прем’єру вистави «Дім», перші покази якої запланували на 13 і 14 вересня.
Спектакль формується навколо тем родини і війни; режисер називає її “сколком часу” і зазначає, що її події можуть відбуватися скрізь і ніде.
“Виставу «Дім» я задумував давно, – коментує Андрій Жолдак. – І звичайно, поставити її в Києві– місті, де народилися мої батьки, я і мої діти – було головною умовою. А тепер, коли Україна б’ється на смерть за своє майбутнє, мені важливо бути тут і у цей лихий час сказати своє громадянське і художнє слово, поставити виставу разом з українськими акторами у театрі, який з перших днів війни знайшов у собі сили встояти і відродитись для життя і нових сенсів. Це буде вистава про мій Дім, про наш Дім і про сім’ю, адже всі випробування можна подолати, якщо це боротьба за чесність і свободу.”
Художником-постановником вистави став Данило Жолдак (син режисера), художником по костюмах – Сімон Мочабелі, продюсером – Олег Кохан. У постановці задіяні 19 акторів і акторок; їх режисер відібрав з двохсот учасників тижневого мастер-класу, що відбувся літом в одному з павільйонів кіностудії Довженка.
Вистава триватиме 4 години 20 хвилин з двома антрактами і має вікове обмеження 16+. Глядачів попереджають про гучні звукові ефекти.
Про Андрія Жолдака:
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Український театральний режисер, один із найрадикальніших режисерів пострадянського театру.
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Заслуженим діяч мистецтв України, лауреат премії ЮНЕСКО.
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З 2006 року живе в Німеччині, у 2006-2020 роках працював в Росії. Останні 17 років не ставив вистави в Україні.
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Походить з театральної родини Тобілевичів-Тарковських (праправнук Івана Карпенка-Карого та Надії Тарковської, внучатий племінник Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Андрія Тарковського).
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Серед вистав режисера: «Гамлет. Сни» (2002, Харківський театр ім. Шевченка), «Один день Івана Денисовича» (2003, Харківський театр ім. Шевченка), «Ленін Love. Сталін Love.» за романом Василя Барки «Жовтий князь» (2008, Черкаський театр ім. Шевченка), «Сексус» за романом Генрі Міллера (2009, Schauspielhaus Oberhausen), «Elektra» за трагедією Евріпіда (2014, National Theatre Macedonia), “Фіделіо” Людвіга ван Бетховена (2024, Національна опера Нідерландів).