Прем’єра чотиригодинної вистави Андрія Жолдака пройде в Театрі Лесі Українки

Національний театр ім. Лесі Українки у співпраці з режисером Андрієм Жолдаком готують прем’єру вистави «Дім», перші покази якої запланували на 13 і 14 вересня.

Спектакль формується навколо тем родини і війни; режисер називає її “сколком часу” і зазначає, що її події можуть відбуватися скрізь і ніде.

“Виставу «Дім» я задумував давно, – коментує Андрій Жолдак. – І звичайно, поставити її в Києві– місті, де народилися мої батьки, я і мої діти – було головною умовою. А тепер, коли Україна б’ється на смерть за своє майбутнє, мені важливо бути тут і у цей лихий час сказати своє громадянське і художнє слово, поставити виставу разом з українськими акторами у театрі, який з перших днів війни знайшов у собі сили встояти і відродитись для життя і нових сенсів. Це буде вистава про мій Дім, про наш Дім і про сім’ю, адже всі випробування можна подолати, якщо це боротьба за чесність і свободу.”

Художником-постановником вистави став Данило Жолдак (син режисера), художником по костюмах – Сімон Мочабелі, продюсером – Олег Кохан. У постановці задіяні 19 акторів і акторок; їх режисер відібрав з двохсот учасників тижневого мастер-класу, що відбувся літом в одному з павільйонів кіностудії Довженка.

Вистава триватиме 4 години 20 хвилин з двома антрактами і має вікове обмеження 16+. Глядачів попереджають про гучні звукові ефекти.

Фото: пресслужба театру Майстер-клас Андрія Жолдака

Фото: пресслужба театру Майстер-клас Андрія Жолдака

Фото: пресслужба театру Майстер-клас Андрія Жолдака

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