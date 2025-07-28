Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаКультура

Іноземні та українські митці зустрінуться на традиційному фестивалі Bouquet Kyiv Stage в Софії Київській

Цьогоріч на фестивалі буде більше 40 подій.

CultHub
Іноземні та українські митці зустрінуться на традиційному фестивалі Bouquet Kyiv Stage в Софії Київській
фото надане організаторами

14-17 серпня 2025 року у Софії Київській відбудеться восьмий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Про це у прес-релізі повідомляють організатори фестивалю.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Фестиваль традиційно об’єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії, дитячі програми та бесіди під Ясенем. Наскрізна тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" як ніколи співзвучна нашій сьогоднішній реальності - об’єднанні Європи навколо України у спільній боротьбі за світло.

Фото: афіша надана організаторами

Україна завжди була і буде частиною Європи! Для всього цивілізованого світу Європа була центром гуманізму, свободи і гідності. У битві епох, цивілізацій, минулого і майбутнього, європейські цінності знайшли свій останній бастіон. Сьогодні серце Європи б’ється тут, в Україні, в Києві, в Софії Київській. Україна - серце Європи» - говорить Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю. 

Протягом чотирьох фестивальних днів відбудуться понад 40 мистецьких подій.

Серед подій фестивалю: 

- художня виставка «Україна - останній форпост Світла», у якій будуть представлені роботи 28 українських художників, 

- українсько-британський виставковий проєкт "Flowers from the frontline", серед екпонатів - гербарій - подарунок фестивалю від Прем’єр Міністра Великобританії,

- фотовиставка Сергія Михальчука “Спроможні”,

- дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", у якому будуть представлені твори репресованих українських композиторів, 

- хорова прем'єра програми Manifest композитора Романа Григоріва у виконанні камерного хору Київ під орудою диригента Миколи Гобдича,

- українська премʼєра програми Алли Загайкевич "Пісні Одіссея" для дзвонів та електроніки,

- КіноБукет: передпрем’єрні покази українського кіно,

- кобзарська галявина - виступи кобзарів з усієї України,

- панельні дискусії: «Культурний геноцид», «Розвиток культурної дипломатії».

Фото: фото надане організаторами фестивалю

Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі – зірковий норвежський дует піаніста Ейстейна Севога та гітариста Лаккі Патей, польський піаніст-віртуоз Матеуш Кшижовський, ізраїльський джазовий бенд Amit Friedman Quartet, грузинський диригент та композитор Ніколоз Рачвелі, польський диригент Вінсент Козловський, вчений і дослідник Лондонського Garden Museum Філіп Норман. А також зіркові українські та іноземні виконавці, імена яких поки залишаються інтригою.

норвезький дует: піаніст Ейстейн Севога та гітарист Лаккі Патей
Фото: фото надане організаторами фестивалю
норвезький дует: піаніст Ейстейн Севога та гітарист Лаккі Патей

Тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" пронизуватиме кожен день, кожну подію програми та вкотре утвердить українську культуру як невід'ємну частину європейського культурного надбання. 

"Коли ми говоримо про європейську цивілізацію, то, в першу чергу, маємо на увазі демократичні і загальнолюдські цінності - серце, яке дає ій життя. І сьогодні це серце б’ється в Україні, європейській країні, яка є форпостом в екзистанційній битві двох світів - цивілізації і варварства, демократії і диктарури, Світла і темряви. Це серце зранене, воно стікає кров’ю, але воно живе, життєдайне, палке і справжнє.Доки б’ється серце України, доти існує європейська цивілізація", - каже Ірина Буданська, співзасновниця фестивалю. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies