Іноземні та українські митці зустрінуться на традиційному фестивалі Bouquet Kyiv Stage в Софії Київській

14-17 серпня 2025 року у Софії Київській відбудеться восьмий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Про це у прес-релізі повідомляють організатори фестивалю.

Фестиваль традиційно об’єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії, дитячі програми та бесіди під Ясенем. Наскрізна тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" як ніколи співзвучна нашій сьогоднішній реальності - об’єднанні Європи навколо України у спільній боротьбі за світло.

Фото: афіша надана організаторами

Україна завжди була і буде частиною Європи! Для всього цивілізованого світу Європа була центром гуманізму, свободи і гідності. У битві епох, цивілізацій, минулого і майбутнього, європейські цінності знайшли свій останній бастіон. Сьогодні серце Європи б’ється тут, в Україні, в Києві, в Софії Київській. Україна - серце Європи» - говорить Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю.

Протягом чотирьох фестивальних днів відбудуться понад 40 мистецьких подій.

Серед подій фестивалю:

- художня виставка «Україна - останній форпост Світла», у якій будуть представлені роботи 28 українських художників,

- українсько-британський виставковий проєкт "Flowers from the frontline", серед екпонатів - гербарій - подарунок фестивалю від Прем’єр Міністра Великобританії,

- фотовиставка Сергія Михальчука “Спроможні”,

- дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", у якому будуть представлені твори репресованих українських композиторів,

- хорова прем'єра програми Manifest композитора Романа Григоріва у виконанні камерного хору Київ під орудою диригента Миколи Гобдича,

- українська премʼєра програми Алли Загайкевич "Пісні Одіссея" для дзвонів та електроніки,

- КіноБукет: передпрем’єрні покази українського кіно,

- кобзарська галявина - виступи кобзарів з усієї України,

- панельні дискусії: «Культурний геноцид», «Розвиток культурної дипломатії».

Фото: фото надане організаторами фестивалю

Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі – зірковий норвежський дует піаніста Ейстейна Севога та гітариста Лаккі Патей, польський піаніст-віртуоз Матеуш Кшижовський, ізраїльський джазовий бенд Amit Friedman Quartet, грузинський диригент та композитор Ніколоз Рачвелі, польський диригент Вінсент Козловський, вчений і дослідник Лондонського Garden Museum Філіп Норман. А також зіркові українські та іноземні виконавці, імена яких поки залишаються інтригою.

Фото: фото надане організаторами фестивалю норвезький дует: піаніст Ейстейн Севога та гітарист Лаккі Патей

Тема фестивалю "Серце Європи б'ється в Україні" пронизуватиме кожен день, кожну подію програми та вкотре утвердить українську культуру як невід'ємну частину європейського культурного надбання.

"Коли ми говоримо про європейську цивілізацію, то, в першу чергу, маємо на увазі демократичні і загальнолюдські цінності - серце, яке дає ій життя. І сьогодні це серце б’ється в Україні, європейській країні, яка є форпостом в екзистанційній битві двох світів - цивілізації і варварства, демократії і диктарури, Світла і темряви. Це серце зранене, воно стікає кров’ю, але воно живе, життєдайне, палке і справжнє.Доки б’ється серце України, доти існує європейська цивілізація", - каже Ірина Буданська, співзасновниця фестивалю.