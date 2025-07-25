УІНП: скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме

Український інститут національної памʼяті (УІНП) вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у Війні за Незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті.

Про це повідомила пресслужба УІНП.

“Інститут закликає органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, які створюють соціальну напругу та підривають авторитет державних інституцій”, - йдеться у повідомленні.

В УІНП нагадали, що законодавством встановлені строки, в які місцеві ради та голови громад були зобовʼязані перейменувати топоніми, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Органи місцевого самоврядування та голови громад мали ухвалити рішення про перейменування таких топонімів до 26 квітня 2024 року, а з 27 квітня по 26 липня 2024 року повноваження усунути з публічного простору назви з символікою російської імперської політики перейшли до обласних державних адміністрацій.

В результаті розпорядженням голови Одеської ОДА від 26 липня 2024 року в громадах Одеської області було перейменовано низку вулиць та провулків, які містили символіку російської імперської політики. Таким чином були перейменовані і топоніми в Дальницькій сільській територіальній громаді.

“Це розпорядження залишається чинним і не оскаржено в судовому порядку”, - наголосили в УІНП.

Крім того, Інститут не вбачає наявності належних підстав для перейменування вулиць, названих на честь загиблих військовослужбовців та борців за незалежність України.

Крім того, громадяни, які публічно виявляють зневажливе ставлення до борців за незалежність України у XX столітті, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

“З огляду на це, Український інститут національної памʼяті звертається до Одеської обласної державної адміністрації щодо відновлення справедливості та законності у Дальницькій сільській раді Одеської області”, - йдеться у повідомленні УІНП.

Інститут також пообіцяв спільно з народними депутатами запропонувати зміни до законодавства, які стануть запобіжником від проявів зневажливого ставлення до тих, хто виборював незалежність України.