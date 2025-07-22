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Митці та дослідники з ПАР зустрінуться на спільній резиденції

Мистецький комплексний проєкт об'єднає активних людей з ПАР та України, щоб помислити про тему прав дітей, культурну відповідальність та ресурси.

CultHub
Митці та дослідники з ПАР зустрінуться на спільній резиденції
скульптура «У пошуках втраченого дому» Сергія Петлюка, створена для Парку сучасної скульптури NIROX у 2024 році під час мистецьк
Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

У Південно-Африканській Республіці відбудеться проєкт «Shared Ground: Діалоги Україна — Південна Африка», організований Українським Інститутом спільно з партнерами. Про це пише у своєму фейсбуці Український Інститут. 

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Цей міжнародний проєкт об’єднує митців і представників громадянського суспільства з України та Південної Африки, щоб дослідити, як творчість допомагає будувати мости між культурами, досвідами та кордонами. Під час резиденції в NIROX та Kromdraai Impact Hub учасники працюють над темами взаємозв’язку людини із землею та водою, а також правами й добробутом дітей у часи конфліктів.

Програма передбачає створення нових мистецьких робіт, запис двох подкастів для серії NIROX Dialogues та проведення фінального заходу 26 липня у NIROX Sculpture Park. Митці, письменники та дослідники з обох країн зберуться на публічну дискусію про права дітей і культурну відповідальність, а також на концерт південноафриканського музиканта.

У межах заходу відбудеться панельна дискусія під модерацією Таті Мокгоро та музичний виступ Тубатсі Мпхо Молоя.

Учасниками/цями дискусії будуть:

Жанна Слоньовська – українсько-польська письменниця та науковиця

Хломіфа Мокоена – південноафриканська дослідниця й історикиня

Анастасія Щербань / Ольга Федорова – українські мисткині, що беруть участь в резиденції

Таті Мокгоро – модератор, куратор TEDxJohannesburg

Організаторами проєкту є Ukrainian Institute - Український інститут, Nirox Foundation та Kromdraai Impact Hub, за підтримки ГО Фундація культурної дипломатії - The Cultural Diplomacy Foundation, Democracy Works Foundation, Посольства Королівства Нідерландів у Преторії (Південна Африка), Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Посольства Республіки Польща у Преторії, Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa та Ради національної спадщини ПАР.

 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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