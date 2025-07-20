У Лісабоні відбудеться фестиваль українського кіно та відеоарту PROMIN'

З 25 по 27 липня 2025 року в кінотеатрі Cinema São Jorge у Лісабоні відбудеться фестиваль PROMIN’ — подія, що вперше представить кураторську програму сучасного українського кіно, відеоарту та публічних дискусій у столиці Португалії. Про це у прес-релізі заходу повідомляють організатори.

Слово «PROMIN’» — це символ світла, бачення та культурної присутності України в Європі.

«Сьогодні українській мистецькій спільноті особливо важливо бути видимими, проявлятися і висловлюватися. PROMIN’ надає нам таку можливість. Адже сучасне мистецтво не ілюструє події — воно проростає крізь тіло, пам’ять і досвід. Те, що здається особистим, насправді говорить про спільне. Тож наш фестиваль — це простір для присутності, чуттєвості, дії та взаємопідтримки». — каже кураторка сучасного мистецтва, засновниця фестивалю PROMIN’ Марина Гуц

Фестиваль відкриється в п’ятницю, 25 липня, о 19:00 офіційною церемонією, після якої відбудеться показ художнього фільму «НАЗАВЖДИ-НАЗАВЖДИ» режисерки Анни Бурячкової та сесія Q&A після перегляду.

«Світло народжується в найтемніші часи — його тримають ніжність, емпатія та любов. Ми тут не для того, щоб нагадувати про біль, а щоб розповідати історії надії, боротьби та незламності.

Ми — не лише ті, хто вижив. Ми — творці, мрійники, свідки. Ми знаємо, як стояти в світі, що руйнується, і водночас нести голоси, сповнені життя, пам’яті, спротиву й краси, що проростає навіть крізь тріщини. PROMIN’ приносить ці історії у світ — щоб їх побачили, почули й запам’ятали. Саме для цього й існує кіно». — продовжує режисерка, співкураторка фестивалю PROMIN’ Анна Бурячкова.

Фестиваль PROMIN’ — це простір для розмов, солідарності та глибокого зв’язку через мистецтво. Міжнародна співпраця та видимість українських голосів є ключовими для збереження присутності України у глобальному культурному діалозі.

У програмі фестивалю — фільми «НАЗАВЖДИ-НАЗАВЖДИ» Анни Бурячкової, «Fragments of Ice» Марії Стоянової, «Timestamp» Катерини Горностай, «La Palisiada» Филипа Сотниченка та інші.

У дискусійній панелі візьмуть участь Марія Куліковська, Марія Прошковська, Зоя Лактіонова, Ярема Малащук і Роман Хімей, Лена Ковач, Пьотр Армяновський та інші.

Подія відбудеться за адресою: Cinema São Jorge, Лісабон (Av. da Liberdade 175, 1250-096).

Фестиваль організовано у партнерстві з Посольством України в Португалії, Посольством Португалії в Україні та Щербенко Арт Центром.