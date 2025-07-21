У Лондонському Тауері вперше презентували оригінальну шаблю гетьмана Мазепи

Уперше в історії українська культурна спадщина представлена в одному з головних музеїв світу. Шаблю гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття експонуватимуть у Королівській зброярні (The Royal Armouries) з 18 липня по 3 серпня 2025 року. На відкриття експозиції завітав британський актор, письменник і друг України сер Стівен Фрай.

Організаторами проєкту стали громадська організація UKRAINE WOW разом із музеєм The Royal Armouries, Чернігівським обласним історичним музеєм імені Василя Тарновського, у партнерстві з Ajax Systems.

«Ми горді представити унікальний історичний артефакт в одному з найстаріших музеїв світу. Така подія ― можливість знову і знову говорити про українську культуру та спадщину, видатних постатей минулого. Століттями Росія намагалася спаплюжити ім'я гетьмана Мазепи. Сьогодні він отримає заслужене визнання: як герой, котрий боровся за суверенітет країни та її свободу. Ми дякуємо Сполученому королівству, Лондонському Тауеру та музею The Royal Armouries за підтримку ініціативи», ― кажуть співзасновниці UKRAINE WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

«Шабля гетьмана Мазепи — унікальний зразок українського зброярства кінця XVII століття, створений під впливом східних культур. Сьогодні це частина спадщини, яку ми зберігаємо під час війни, — говорить Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського. — Наш музей постраждав від російських обстрілів у 2022 році, і загроза для культурної спадщини досі лишається. Завдяки підтримці, зокрема іноземних партнерів, ми маємо змогу не лише зберігати, а й показувати світові, що саме захищає Україна».

Проєкт реалізований за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Чернігівської обласної державної адміністрації та мережі мультимаркетів «Аврора».

«Експонування шаблі гетьмана Івана Мазепи в Лондонському Тауері — це промовистий жест, що повертає Україні її голос та вагоме місце в історії Європи. Ця шабля символізує визначальну роль українського війська в історії Європи, і це дуже актуально сьогодні. Вона підкреслює український фактор в історії славетних перемог європейського минулого. Це про силу українського воїна, силу української зброї та звитяги протягом століть. Важливе також відновлення слави гетьмана Івана Мазепи — видатного державника, дипломата та мецената, який уособлює боротьбу України за гідність, свободу та незалежність. У час геноцидної російської агресії представлення української реліквії у серці Великої Британії — це акт памʼяті і водночас акт майбутнього. Ми дбаємо про те, щоби світ знав, бачив і розумів Україну такою, якою вона є: державою з величною історією та багатою культурою», — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Іван Мазепа, якого мало памʼятають зараз у Європі, був колись, з легкої руки Вольтера та Байрона, неймовірно впізнаваним та популярним персонажем ― символом нерозсудливої пристрасті та авантюризму, героєм поем, картин та навіть циркових вистав. Я сподіваюсь, що показ шаблі Мазепи в лондонському Тауері стане приводом для британців не лише згадати про нього, а й познайомитися зі справжнім гетьманом ― постаттю значно глибшою та багатограннішою: державником, тонким політиком, патроном мистецтв та освіти, справжнім європейцем своєї доби. Мазепа в цьому сенсі ― гарний символ нашої країни. У ньому є глибина, яка варта того, щоб бути відкритою», ― перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Королівська зброярня (The Royal Armouries) — один із найстаріших музеїв у світі. Він зберігає національну колекцію зброї та обладунків, яка формувалася понад 700 років. Багато з її експонатів представлені в Лондонському Тауері — об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО, яким опікується організація Historic Royal Palaces і який щороку відвідують понад 3 мільйони людей. Шабля Мазепи з музею Чернігова представлена в Білій вежі — найстарішій частині Лондонського Тауера, що закладена Вільгельмом Завойовником в XI столітті.

«Експонування шаблі Мазепи — це рідкісна нагода побачити історичний артефакт, пов’язаний з одним із головних державників та воїнів України, якого добре знали і в Європі. Шабля Мазепи набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Це демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості. Для нас велика честь представляти цю реліквію поряд із колекцією Королівської зброярні у Лондонському Тауері напередодні бою Усика проти Денієла Дюбуа за захист титулу чемпіона світу, який відбудеться 19 липня», ― зазначив Нат Едвардс, генеральний директор The Royal Armouries.

«Чудова виставка, що демонструє історичну шаблю Івана Мазепи в Лондонському Тауері, є рідкісною нагодою побачити цей потужний символ української спадщини. Такі культурні обміни зміцнюють зв’язки між нашими народами, як це вже продемонстровано в сторічному партнерстві між Великою Британією та Україною, і нагадують нам, чому ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет і незалежність України», — сказав міністр креативних індустрій, мистецтв і туризму Великої Британії Кріс Браянт.

Матеріали для виставки допомагали створювати історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко. Вони розкривають постать Мазепи як воїна, дипломата та мецената. Образ гетьмана надихав Віктора Гюго, Джорджа Байрона, Ежена Делакруа, Теодора Жеріко, Ференца Ліста та багатьох інших видатних митців, які присвячували йому свої твори.

Українську реліквію в Лондонському Тауері охороняють пристрої від безпекового партнера проєкту, найбільшого виробника систем безпеки у ЄвропіAjax Systems.

*Ukraine WOW — громадська організація, заснована Ярославою Гресь та Юлією Соловей. У співпраці з мережею мультимаркетів «Аврора» Ukraine WOW популяризує українську культуру на світовій арені, а також усередині самої країни. Її завдання — об'єднувати людей довкола українських wow, пов’язуючи історію та новітні технології, видатних діячів минулого й топові імена сучасності.