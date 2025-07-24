У Львові відкрили 10-й найбільший транскордонний фестиваль Центральної Європи– Місяць авторських читань

23 липня стартував найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи – Місяць авторських читань у Львові. Про це пишуть на своїй сторінці у фейсбуці організатори фестивалю.
Десятий, ювілейний МАЧ відкрили зустріччю з українською письменницею Галиною Крук, модерував Володимир Бєглов. Галина поділилася своїми новими віршами та улюбленими творами, розповіла про те, чому у її давніших текстах часто зʼявлялася тема війни, про те, що поезія повертається до своїх базових функцій, а також про вагу культурної дипломатії за кордоном.
Фестиваль відбудеться з 23 по 26 липня.