НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаКультура

У Львові відкрили 10-й найбільший транскордонний фестиваль Центральної Європи– Місяць авторських читань

Фестиваль знову об'єднає авторів та авторок з країн Центральної Європи.

CultHub
У Львові відкрили 10-й найбільший транскордонний фестиваль Центральної Європи– Місяць авторських читань
Фото: фото з фейсбуку фестивалю

23 липня стартував найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи – Місяць авторських читань у Львові. Про це пишуть на своїй сторінці у фейсбуці організатори фестивалю.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Десятий, ювілейний МАЧ відкрили зустріччю з українською письменницею Галиною Крук, модерував Володимир Бєглов. Галина поділилася своїми новими віршами та улюбленими творами, розповіла про те, чому у її давніших текстах часто зʼявлялася тема війни, про те, що поезія повертається до своїх базових функцій, а також про вагу культурної дипломатії за кордоном.

письменниця Галина Крук і модератор Володимир Бєглов
Фото: фото з фейсбуку фестивалю
письменниця Галина Крук і модератор Володимир Бєглов
Наступна розмова відбулася з чеськими політичними та літературними діячами Давідом Смоляком та Зденеком Папоушеком. Зустріч модерувала Євгенія Нестерович.
Давід Смоляк та Зденек Папоушек та модераторка Євгенія Нестерович
Фото: фото з фейсбуку фестивалю
Давід Смоляк та Зденек Папоушек та модераторка Євгенія Нестерович
Автори поділилися своїми текстами з українською аудиторію, а також говорили про те, що означає для чеського письменника піти в політику, про вплив літературних діячів та діячок на політичне життя країни і про звʼязок демократії та культури.

Фестиваль відбудеться з 23 по 26 липня.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies