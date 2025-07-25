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Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси

Пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини міста.

Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси
наслідки російського обстрілу Одеси
Фото: Telegram/Геннадій Труханов

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до ЮНЕСКО через російський обстріл Одеси.

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За його словами, 24 липня унаслідок масованого ракетного удару РФ по Одесі були пошкоджені та зруйновані сім об’єктів культурної спадщини, розташовані в історичному центрі міста, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

«У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини», - додав Лубінець.

Серед пошкоджених обʼєктів — чотири пам’ятки архітектури національного значення:

  • Воронцовський палац (початок XIX століття);
  • Палац на Приморському бульварі, 9;
  • Будинок Родоконакі (готель «Hotel de Versal»);
  • будівля готелю «Лондонський». 
  • серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.

«Станом на сьогодні, внаслідок збройної агресії РФ в Україні уже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Ці масштаби свідчать про системну й цілеспрямовану політику знищення культурного обличчя України», - заявив омбудсман.
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