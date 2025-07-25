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СЗРУ: Кремль придумав новий спосіб вербування в'язнів для війни проти України

В'язням інкримінують нові обвинувачення.

СЗРУ: Кремль придумав новий спосіб вербування в'язнів для війни проти України
Фото: Служба зовнішньої розвідки

У Росії вичерпуються ресурси для поповнення армії, тому засудженим інкримінують нові злочини, буцімто скоєні під час відбування покарання, з альтернативою – підписання контракту з міноборони РФ та поїздка на фронт.

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Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Серед нових обвинувачень – "дискредитація армії", "поширення фейків" про війну та "заклики до тероризму".

"Один із таких випадків – вирок 34-річному Андрію Вороніну. 17 липня його засудили ще на шість років за те, що він нібито поширював "фейки" про вс рф, перебуваючи в СІЗО та колонії Псковської області. Подібних вироків – уже понад сто лише за першу половину 2025 року, і їхня кількість зростає", — кажуть у СЗРУ.

Для вербування на війну влада РФ також продовжує використовувати проти ув’язнених класичні методи тиску – обмеження у питній воді (до трьох літрів на тиждень), тортури та залякування.

На цьому тлі уряд готує до закриття 19 в’язниць. Середня чисельність засуджених з початку повномасштабної війни скоротилася на 200 тисяч – до історичного мінімуму в 313 тисяч. При цьому кількість нових засуджених у 2024-му майже не змінилася – лише на 0,34 % менше, ніж роком раніше.
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