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Пережили тиск та репресії: ще одну групу українських дітей повернули з окупації РФ

Росіяни настільки залякали дитину, що вона боялася навіть згадувати назву своєї країни.

Пережили тиск та репресії: ще одну групу українських дітей повернули з окупації РФ
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій.

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Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед врятованих — 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в Росію, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни. 

"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі. Дякую команді Save Ukraine за їхню щоденну працю, турботу й стійкість у рятуванні дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.

  • Українська і російська делегації 23 липня зустрілися в Туреччині для третього раунду переговорів. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, до її складу увійшли загалом 14 людей. Делегацію росіян, як і раніше, очолював путінський радник Владімір Медінський. Це був третій раунд переговорів.
  • Список українських дітей Україна передала Росії під час другого етапу.
  • Медінський сказав, що велика кількість дітей з українського списку начебто "ніколи не були на території Росії".
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