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Волошин: російська ДРГ уночі намагалася прорватися у Степногірськ на Запоріжжі

На Оріхівському напрямку ворог намагається пропратися у населений пункт Кам'янське.

Волошин: російська ДРГ уночі намагалася прорватися у Степногірськ на Запоріжжі
Фото: ukrinform.ua

Російська ДРГ уночі намагалася прорватися до південного району Степногірська на Гуляйпільському напрямку, Сили оборони припинили спробу ворожого прориву.

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Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За словами Волошина, на Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить перегрупованя сил і засобів, для ймовірного відновлення активних штурмових дій. Наразі ворог найбільше проводить штурми на Придніпровському напрямку. Водночас доволі непростою є ситуація біля населеного пункту Кам'янське на Оріхівському напрямку.

"Ворог намагається зайти в цей населений пункт (Кам'янське - ред.) і в ньому закріпитися. І минулої ночі ворожа диверсійна група намагалася прорватися до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України припинили цю спробу, вона виявилась невдала", каже Волошин.

За словами речника, Сили оборони України все ще залишаються на північній околиці Кам'янського, проте ворог продовжує обстріли і удари.

"Тут доволі часто ворог застосовував авіацію і продовжує це робити, завдаючи ударів по населеному пункту Плавні, який неподалік від Кам'янського, і від Кам'янського ворог продовжує рухатись далі. Цієї ночі намагався зайти у розташований неподалік Степногірськ. Саме у південному районі Степногірська є багатоповерхова забудова і там є де сховатися штурмовим та диверсійним групам, але Сили оборони України цю групу знищили", — додає речник.
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