Російський безпілотник атакував житловий будинок на Чернігівщині

"Росіяни безпілотником атакували звичайний житловий будинок у Семенівській громаді. Сталася пожежа. Ущент вигорів дах. Житло пошкоджене. Попередньо — без постраждалих", — каже він.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Російський безпілотник атакував житловий будинок у Семенівській громаді Чернігівщини, де жила родина переселенців.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies