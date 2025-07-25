Російський безпілотник атакував житловий будинок на Чернігівщині

Російський безпілотник атакував житловий будинок у Семенівській громаді Чернігівщини, де жила родина переселенців.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Росіяни безпілотником атакували звичайний житловий будинок у Семенівській громаді. Сталася пожежа. Ущент вигорів дах. Житло пошкоджене. Попередньо — без постраждалих", — каже він.
У будинку мешкала родина переселенців із Семенівки, наразі вирішується їхнє житлове питання.
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