Російські окупанти атакували Костянтинівку: п'ятеро цивільних поранені

Через обстріл пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Російські окупанти атакували цивільних у Костянтинівці. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"25 липня 2025 року з 11:20 до 12:10 окупанти зі ствольної артилерії наносили удари по Костянтинівці", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу поранень зазнали п’ятеро чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, вони перебували на вулиці поблизу торгового закладу. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію.

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан чотирьох містян лікарі оцінюють як важкий.

Через обстріл пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).