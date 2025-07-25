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DeepState: росіяни продовжують закріплятися у Кам'янському на Оріхівському напрямку

Це їм вдається за рахунок кількісної переваги.

DeepState: росіяни продовжують закріплятися у Кам'янському на Оріхівському напрямку
карта бойових дій
Фото: DeepState

Російські окупанти продовжують закріплятися у Кам'янському на Оріхівському напрямку та проводять штурмові дії на Степногірськ.

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Про це повідомляє проєкт DeepState.

«Ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ... Саме ж Кам'янське кацап намагається дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому наносячи більшість уражень fpv-дронами та скидами», - йдеться у повідомленні.

DeepState відзначив, що потроху ситуація погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за українські. «Кацап продовжить штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська», - зазначили аналітики.

  • Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що на Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить перегрупованя сил і засобів, для ймовірного відновлення активних штурмових дій. Наразі окупанти найбільше проводять штурми на Придніпровському напрямку. Водночас доволі непростою є ситуація біля населеного пункту Кам'янське на Оріхівському напрямку.
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