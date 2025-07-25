«Фантастична 4: Перші кроки» — старий атракціон

24 липня у прокат вийшов фільм Мета Шекмана «Фантастична 4: Перші кроки», який відкриває шосту фазу кінематографічного всесвіту Marvel і водночас повертає до його витоків. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, чим різняться перезапуски Marvel і DC та чого очікувати від нової стрічки.

Фото: multiplex.ua «Фантастична 4: Перші кроки»

Події фільму відбуваються на Землі-828. Тут живуть у ретрофутуристичних 1960-х і радіють існуванню Фантастичної четвірки. Це суперсім’я, що складається з подружжя Ріда Річардсона (Педро Паскаль) і Сьюзі Шторм (Ванесса Кірбі), брата леді Шторм Джонні (Джозеф Квінн) і друга сімейства Бена Грімма (Ебон Мосс-Бакрак). Усі четверо — дослідники космосу; внаслідок аварії вони отримали суперсили і тепер захищають світ від глобального й надлюдського зла.

У самому сімействі теж усе радісно, бо Рід і Сьюзі чекають на сина. Однак всесвіт постає перед загрозою нового виклику.

Космобог Галактус (Ральф Айнесон) — пожирач планет; через посланницю Срібну Серферку (Джулія Гарнер) він пропонує Фантастичній четвірці угоду. Рід і Сьюзі мають віддати новонародженого сина, який володіє ще не розкритими силами космобога, або Галактус зжере Землю-828. Звісно, малюком ніхто не жертвуватиме, але й побороти Галактуса — це завдання із зірочкою, яке тепер мають виконати герої.

Фантастична четвірка — це особливо важливі персонажі, адже саме з їхньої історії, вигаданої в 1961 році Джеком Кірбі та Стеном Лі, почалися комікси Marvel. Особливість персонажів четвірки полягала в тому, що супергерої втрачали свій божественно-ідеальний образ і, поруч з боротьбою з надлюдським злом, починали жити звичайним життям, у якому є місце радощам і тривогам. Фантастична четвірка стала втіленням дисфункціональної, але люблячої родини, де кожен мав власний поведінковий архетип. Так комікс поєднав супергеройську історію із ситкомом, де персонажі сваряться й миряться через побутові дрібниці та розбіжності в характерах. Саме такий підхід до коміксів зробив Marvel невмирущим гігантом ринку.

Кадр з фільму

Для режисера Метта Шекмана «Фантастична 4: Перші кроки» — це друга повнометражна робота. Однак до того він мав досить великий досвід серіального виробництва, зокрема марвелівського “ВандаВіжн”. На тлі загального провалу більшості серіальних проєктів Marvel «ВандаВіжн» мав великий успіх. Зокрема, саме через якісну передачу того-таки людського компонента супергероїв.

Утім з фільмом «Фантастична 4: Перші кроки» все пішло шкереберть. Тут зібрали чудовий акторський каст, кожен актор добре відображає характер свого супергероя. Педро Паскаль — гречний, галантний, інтелігентний лідер; Ванесса Кірбі — емоційне осердя родини і крута матір; Джозеф Квінн — бешкетник і веселун, при цьому зібраний і мужній; Ебон Мосс-Бакрак — неймовірно миле поєднання ніжної душі та грубої сили. Акторська хімія між квартетом безумовно існує, і це найкраща частина фільму. Тому що все решта у «Фантастичній 4» фантастично нудне.

Шекман намагається відтворити деталі світу 1960-х, однак результат виходить сирим і непродуманим. Поєднання ретрореклами газованок і старих «шевроле» (які, утім, літають) видається дуже картонно й неорганічно. Персонажі ніби носять костюми епохи розквіту Холодної війни, але водночас у всіх занадто сучасна поведінка. Усе це більше схоже на тематичну вечірку з посиланням на еру космічних гонок, ніж на справжній всесвіт.

Кадр з фільму

Невдалий антураж не вичерпує проблеми фільму. Протистояння Галактуса і Фантастичної четвірки виглядає як кліше, і навіть сцена з пологами у зорельоті, що мчить на швидкості в кілька світлових років понад чорними дірами, не вражає. Протягом усього фільму нам ніби намагаються показати, що друга частина заголовку «Перші кроки» тут неспроста і що фінальна битва з Галактусом буде через кілька серій франшизи. А поки пропонують отримати сумнівне задоволення від уже сто разів обкатаної формули, де супергерої натужно жартують і борються з міжгалактичним злом у суперякісній CGI.

Липень 2025 року став переломним для голлівудської супергероїки. Джеймс Ганн майстерно відкрив нову кінофазу DC і запропонував свіже авторське трактування класичного наративу про Супермена. Водночас Marvel, що з 2019-го перебуває в перманентній кризі жанру, також перезапустив свій кіновсесвіт — він поставив на плеяду першокласних голлівудських зірок. Проте на відміну від DC, Marvel не змінив підходу до створення фільмів і пропонує глядачам усе те саме, що було ще у 2010-х. Тож враження від «Фантастичної 4: Перші кроки» подібні до розваг на старих атракціонах: катають вони так само весело, як у дитинстві, але радості від них уже значно менше.