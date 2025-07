Що робити із "непутінськими" росіянами і які стратегії має Україна?

Чимало активних українців стикаються із росіянами у світі: на подіях, в інформаційному полі тощо. Частина із них називає себе "непутінськими" та яким чином діяти в таких контактах і що насправді стоїть за всім назвати? Ким є для України російські громадяни, журналісти, громадські й політичні діячі, які не підтримують Путіна? Чи потрібно нам взаємодіяти з ними? Чи розглядати їх як ситуативних союзників, чи як конкурентів у боротьбі за ресурс підтримки демократичного світу? Немає сумнівів, що путінська Росія — ворог, що заповзявся захопити Україну і знищити її державність.

А ось із росіянами, які на словах виступають проти Путіна, не все так очевидно. Немає ані стратегії державної політики щодо взаємодії з цими людьми і організаціями, ані консенсусу в активної частини суспільства: чи можлива співпраця, діалог або присутність на одних міжнародних майданчиках? Як поводитися з медіа, які на словах проти Путіна, але на практиці поширюють кремлівські наративи або сповідують імперський світогляд? Емоційну відповідь на ці питання дати неважко, однак на дванадцятому році війни корисніше застосувати раціо. Про це на тематичній дискусії "Exiled but Accountable. The Ukrainian Answer to the 'Non-Putin Russians' Dilemma" («Вигнані, але відповідальні. Українська відповідь на дилему «непутінських росіян»») говорили експерт з інформаційної війни Дмитро Золотухін, правозахисниця Олександра Романцова і співавтор «Маніфесту сталого миру» Валерій Пекар.