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Росіяни поцілили у будівлю театру "Арабески" в Харкові, все майно згоріло

Росіяни поцілили у будівлю театру "Арабески" в Харкові 

Росіяни поцілили у будівлю театру "Арабески" в Харкові, все майно згоріло
Уривок із вистави
Фото: Театр "Арабески"

У Харкові внаслідок російського обстрілу 16 липня повністю згоріло майно театру "Арабески". 

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Про це повідомили на сторінці театру в фейсбуці.

"Після уходу Світлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставку, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… Вчора внаслідок потрапляння у будівлю шахедів згоріло все майно театру «Арабески»: декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг сцени ‒ все! У мене стислося серце, коли я це побачила, бо це не просто майно, це ‒ життя за 30 років. Тепер це ‒ історія і спогади", ‒ йдеться у повідомленні Наталії Цимбал. 

  • Театр "Арабески" був заснований у 1993 році студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв. Його засновницею та режисеркою була Світлана Олешко. Вона померла в грудні минулого року
  • Перші роки свого існування театр найбільше уваги приділяв лабораторній праці, лише зрідка показуючи результати власних експериментів ширшому колу глядачів. Однак, з 1997 року концепція театру змінилася. Окрім постійних тренінгів з вокалу, танцю, сценічного руху й мови, етюдних вправ, колектив працював над створенням репертуарного театру і провадив активну гастрольну діяльність. 
  • Театральні експерименти «Арабесок» включали, зокрема, і повернення у обіг поезій авторів Розстріляного відродження після заборони цих творів радянською владою. Це були, зокрема, "Кращого сонця ніде нема" у 1994 році за творами Василя Симоненка, "Шлях до загірної комуни" у 1993 році за творами Миколи Хвильового.
  • Як режисерка, Світлана Олешко ставила виставу "Червоний Елвіс" (2010) та "РАДІОШАНСОН: вісім історій про Юру Зойфера" (2007) за текстами Сергія Жадана, "Чорнобиль" та багато інших. Під керівництвом Олешко "Арабески" також створили проєкт "Театротерапія як метод соціальної реабілітації" - постановку вистав професійними режисерами разом із засудженими у колоніях Харкова та Львова.
  • В "Арабесках" від кінця 90-х років минулого століття та до своєї смерті у жовтні 2021 року працював львівський музикант та актор, що був фронтменом гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара.

У ніч на 16 липня армія РФ завдала щонайменше 17 ударів по Харкову ударними безпілотниками. Відомо про п'ятьох постраждалих. 
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