Зеленський розповів про переформатування сектору безпеки і дипломатів

18 липня в Україні продовжать переформатовувати сектор безпеки.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, оновлення Кабміну відбулось і «вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання».
«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни», - анонсував глава держави.
Президент додав, що він уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.
- 17 липня Верховна Рада оновила склад уряду, і його члени уже склали присягу.
- Андрій Сибіга залишився главою МЗС.