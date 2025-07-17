Зеленський розповів про переформатування сектору безпеки і дипломатів

Також глава держави визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

18 липня в Україні продовжать переформатовувати сектор безпеки.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, оновлення Кабміну відбулось і «вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання».

«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни», - анонсував глава держави.

Президент додав, що він уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.