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Зеленський розповів про переформатування сектору безпеки і дипломатів

Також глава держави визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

Зеленський розповів про переформатування сектору безпеки і дипломатів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

18 липня в Україні продовжать переформатовувати сектор безпеки.

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Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, оновлення Кабміну відбулось і «вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання». 

«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни», - анонсував глава держави.

Президент додав, що він уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. 
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