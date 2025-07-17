Присягу зачитує прем’єр-міністр України, а її текст підписує кожен член уряду.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та члени Кабінету міністрів склали присягу на вірність українському народу.

Трансляцію із зали Верховної Ради вів депутат Ярослав Железняк у Ютубі.

Згідно з законом, при формуванні нового складу Кабінету міністрів присягу зачитує прем’єр-міністр України, а її текст підписує кожен член уряду.

"Я, Свириденко Юлія Анатоліївна, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов’язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства", - сказала Свириденко.

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Парламент також підтримав призначення кандидатури колишнього Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони та перепризначив міністром закордонних справ Андрія Сибігу.

Докладніше про новий уряд читайте в матеріалі LB.ua.