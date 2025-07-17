Верховна Рада оновила склад уряду: кого призначили в Кабмін Юлії Свириденко

Верховна Рада проголосувала за оновлення складу уряду: деяких міністрів залишили на посадах, деякі сіли в міністерські крісла уперше. Трансляцію голосування вів нардеп Ярослав Железняк. За постанову про формування Кабміну проголосували 253 депутати.

Представляла кандидатів нова голова уряду Юлія Свириденко. Голосування відбулося наступного дня після того, як нардепи відправили у відставку Дениса Шмигаля, що автоматично привело від звільнення всіх членів уряду.

Від учора і до нині всі вони перебували в статусі в.о. Голосування за міністра оборони і міністра закордонних справ, згідно з процедурою, відбувається окремо – їхні кандидатури вносить президент.

Зараз проголосували за призначення:

Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримав підвищення до першого віцепрем'єра)

Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишився)

Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримав підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)

Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишився на посаді)

Германа Галущенка – міністром юстиції (змінив міністерство – він очолював енергетики)

Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)

Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищився – він був першим заступником міністра фінансів)

Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишилася)

Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначили)

Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначили)

Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначили)

Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначили)

Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищили він був першим заступником міністра економіки)

Кандидатури міністрів внесла нова прем'єрка Юлія Свириденко. Учора прізвища більшості з них за результатами засідання фракції "Слуга народу" озвучив її голова Давид Арахамія.



Міністерство національної єдності, яке очолював Олексій Чернишов, більше не існуватиме. Цей напрямок заздалегідь передали до МЗС і Мінсоцполітики. Мінстратегпром об'єднали з міністерством оборони. До міністерства соцполітики додали ще "сім'ї та єдності". Мінекономіки поєднали з довкілля і сільського господарства.

Відставка уряду

Чутки про відставку прем'єра лунали з року в рік, і поточний винятком не став. Однак цього разу заміну складу Кабміну все ж таки провели.

Відставка голови уряду автоматично приводить до відставки усіх міністрів, хоча стаття 10 закону про воєнний стан забороняє припинення повноважень органів державної влади. Ярослав Железняк повідомив, що юристи ВР сказали, що можна відправляти уряд у відставку, попри цю норму.

Ще минулого місяця президент Володимир Зеленський, коментуючи можливе звільнення прем'єра, сказав шеф-редакторці LB, що якби він мав такий намір, то спершу повідомив би Шмигалю, а не журналістам. І додав, що такої розмови він з ним не проводив.

Втім, уже 13 липня президент повідомив, що провів з Денисом Шмигалем нараду, а 14 – що запропонував очолити уряд віцепрем'єрці Юлії Свириденко. Хоча кандидатуру голови уряду має обирати коаліція, після чого президент вносить її до Верховної ради.

Шмигалю президент запропонував стати міністром оборони – він вважає, що той має підходящий досвід.

15 липня Денис Шмигаль написав заяву на відставку. 16 числа її підтримали нардепи. Вранці 17 липня Рада проголосувала за нову голову уряду – Юлію Свириденко.

Більше про неї – в матеріалі Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко.