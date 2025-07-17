Головне за ніч та ранок четверга, 17 липня: нова прем’єрка, масована атака на Дніпро, 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 160 бойових зіткнень, бої на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Український уряд очолила Юлія Свириденко, яка до сьогодні була віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки. За віддали голоси 262 депутати.

З них "Слуга народу" – 201, "ЄС", "Батьківщина" – 0, "Голос" – один, "Відновлення" – 10, "За майбутнє" – 12, "Довіра" – 15. Проти проголосували 22 депутат, 26 утрималися, 22 не голосували.

Кандидатку перед депутатами представляв глава держави.

Подробиці – в новині.

Більше про нову голову уряду – в матеріалі "Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко".

Нинішня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може стати послом України в США. Про такий план повідомив народний депутат Ярослав Железняк, і його підтвердили джерела LB у Офісі президента.

Раніше в пресі лунала інформація про намір запропонувати посаду посла України в США міністру оборони Рустему Умєрову. Однак учора з'явилися дані, що на цю посаду може претендувати й Стефанішина.

Докладніше – в новині.

Російська армія вночі масовано атакувала Дніпро. Вбито людину, ще п'ятеро поранені.

Троє поранених у важкому стані.

Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства.

Окрім Дніпра, страждали й інші населені пункти області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Найбільше боїв вчора відбулося на Лиманському (22), Новопавлівському (22) та Покровському (51) напрямках фронту.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1190 солдатів, 4 танки, 43 артилерійські системи, 154 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Краматорську на Донеччині внаслідок 7 ударів ворожих військ у ніч на 17 липня постраждали семеро людей, житлова забудова та інфраструктура.

Ворог атакував Україну 64 дронами, ППО збила 36 із них.

Зафіксували влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

У ніч на 17 липня вибухи лунали і в Росії. Місцеві жителі та влада скаржилися на атаку дронів.

Як пише телеграм-канал Astra, у Міноборони Росії кажуть, що начебто вночі збили 122 українські безпілотники. Найбільше, 43 – над територією Брянської області, а 38 – над Курщиною. На Смоленщині дрони імовірно атакували місто Рославль, повідомляють місцеві жителі. Там розташований "720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів" Ростеху та вагоноремонтний завод.

Також про вибухи повідомляли жителі Новомосковська Тульської області. В аеропорту Пулково запроваджували тимчасові обмеження на польоти.

Спеціальному представнику США з питань України Кіту Келлогу показали близько 30 зразків різних типів дронів українського виробництва.

"Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цю нову епоху/тип війни вони лідирують", – написав спецпредставник у соцмережі Х. Він зазначив, що "швидкість інновацій та здатність до переробки вражають", і що США тепер повинні адаптуватися.

Більше інформації – в новині.

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