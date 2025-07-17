Ворог атакував Україну 64 дронами, ППО збила 36 із них

Протиповітряна оборона України збила в ніч на 17 липня 36 ударних безпілотників.

"У ніч на 17 липня (із 20.30 16 липня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.(59 із них – "шахеди")", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

Фото: Повітряні сили