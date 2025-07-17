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Армія РФ атакувала “швидку” на Харківщині

Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Армія РФ атакувала “швидку” на Харківщині
Армія РФ атакувала “швидку” на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Купʼянську Харківської області.

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Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків — чоловіки віком 53 та 59 років”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранені відмовилися від госпіталізації.

Вдень ще один FPV-дрон атакував Куп'янськ, внаслідок чого пошкоджено будинок, а 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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