Армія РФ атакувала “швидку” на Харківщині

Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Купʼянську Харківської області.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків — чоловіки віком 53 та 59 років”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранені відмовилися від госпіталізації.
Вдень ще один FPV-дрон атакував Куп'янськ, внаслідок чого пошкоджено будинок, а 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).