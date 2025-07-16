Громадянина Індії підозрюють у сприянні студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту за винагороду

Прокурори повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який допомагав майбутнім лікарям успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Таким чином, за даними прокуратури, майбутні медики мали дати відповіді лише на частину запитань.

Згодом у центрі тестування за них “домальовували” правильні відповіді посадовці державного некомерційного підприємства “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України”.

За ці послуги треба було заплатити 9 тис. доларів. Для пошуку “клієнтів” посадовці залучили громадянина Індії, який пропонував допомогу студентам-іноземцям.

Дії іноземця кваліфіковали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють службових осіб центру тестування, які причетні до організації незаконної схеми.