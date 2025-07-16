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Громадянина Індії підозрюють у сприянні студентам-медикам у складанні кваліфікаційного іспиту за винагороду

Успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК пропонували за 9 тис. доларів.

Прокурори повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який допомагав майбутнім лікарям успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Таким чином, за даними прокуратури, майбутні медики мали дати відповіді лише на частину запитань. 

Згодом у центрі тестування за них “домальовували” правильні відповіді посадовці державного некомерційного підприємства “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України”.

За ці послуги треба було заплатити 9 тис. доларів. Для пошуку “клієнтів” посадовці залучили громадянина Індії, який пропонував допомогу студентам-іноземцям.

Дії іноземця кваліфіковали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють службових осіб центру тестування, які причетні до організації незаконної схеми.
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