"Жахливий, тупий російський терор": Зеленський відреагував на авіудар по Добропіллю на Донеччині

На місці російського авіаудару у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи. Президент Зеленський відреагував на черговий терор РФ.

"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей", – зазначає глава держави.

Президент наголошує, авіаудар по Добропіллю – "це просто жахливий, тупий російський терор".

"Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", – додає Зеленський.