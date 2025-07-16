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"Жахливий, тупий російський терор": Зеленський відреагував на авіудар по Добропіллю на Донеччині

"Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів".

"Жахливий, тупий російський терор": Зеленський відреагував на авіудар по Добропіллю на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

На місці російського авіаудару у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи. Президент Зеленський відреагував на черговий терор РФ.

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"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей", – зазначає глава держави.

Президент наголошує, авіаудар по Добропіллю – "це просто жахливий, тупий російський терор".

"Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", – додає Зеленський.

  • Російські окупанти завдали авіаудару по центральній частині міста Добропілля на Донеччині. Відомо про 2 загиблих і 22 поранених. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.
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