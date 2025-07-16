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Сирський обговорив з командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі військову допомогу для України

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства".

Сирський обговорив з командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі військову допомогу для України
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив новий пакет озброєння для України із командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексом Грінкевичем.

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Про це Сирський розповів у соцмережах.

"Провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства", – зазначає Головком. 

Генерал Сирський запевнив, що отримав чіткі зобов'язання щодо підтримки як з боку США, так і з боку НАТО. 

"Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", – додає генерал.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.
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