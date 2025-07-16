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Трамп: перші ракети Patriot вже відправляють Україні

Сполучені Штати отримують повне відшкодування.

Трамп: перші ракети Patriot вже відправляють Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування. В деяких випадках ми отримаємо компенсацію безпосередньо від країн ЄС... Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі", – сказав Трамп. 

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Зокрема, це будуть системи протиповітряної оборони Patriot.
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