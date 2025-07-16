Трамп: перші ракети Patriot вже відправляють Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування. В деяких випадках ми отримаємо компенсацію безпосередньо від країн ЄС... Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі", – сказав Трамп.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Зокрема, це будуть системи протиповітряної оборони Patriot.