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Угорщина ініціює санкції ЄС проти України

Будапешт розкручує тему з нібито загибеллю у ТЦК громадянина України угорського походження.

Угорщина ініціює санкції ЄС проти України
Петер Сіярто
Фото: EPA

16 липня Угорщина офіційно ініціює запровадження санкцій проти українських військових керівників і посадових осіб.

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Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Telex.

Угорська сторона наполягає на тому, що у ТЦК під час мобілізації загинув угорець.

Сіярто повідомив, що санкції мають бути спрямовані проти осіб, «які несуть відповідальність за побиття до смерті угорця» в Україні. Міністр також зіслався на нещодавній звіт комісара Ради Європи з прав людини, в якому, за його словами, описано випадки порушення прав під час мобілізації в Україні.

Міністр додав, що угорська сторона найближчим часом представить документ щодо санкцій. Натомість розкритикував санкції проти Росії і додав, що нових обмежувальних заходів проти РФ поки не ухвалили.

  • Україна вважає, що Угорщина намагається маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки щодо мобілізації в Україні.
  • Днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця
  • Натомість командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним та близьким загиблого Йосипа Шебештеня і розповіло, що він є громадянином України, тому його мобілізували 14 червня на законних підставах.
  • Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Не виявили ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.
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