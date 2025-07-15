Угорщина ініціює санкції ЄС проти України

16 липня Угорщина офіційно ініціює запровадження санкцій проти українських військових керівників і посадових осіб.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Telex.

Угорська сторона наполягає на тому, що у ТЦК під час мобілізації загинув угорець.

Сіярто повідомив, що санкції мають бути спрямовані проти осіб, «які несуть відповідальність за побиття до смерті угорця» в Україні. Міністр також зіслався на нещодавній звіт комісара Ради Європи з прав людини, в якому, за його словами, описано випадки порушення прав під час мобілізації в Україні.

Міністр додав, що угорська сторона найближчим часом представить документ щодо санкцій. Натомість розкритикував санкції проти Росії і додав, що нових обмежувальних заходів проти РФ поки не ухвалили.