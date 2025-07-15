У Польщі розглядають зміну герба, прапора та гімну

Міністерство культури та національної спадщини Польщі розпочало роботу над новим законом про державні символи.

Як пише RMF24, вже призначили спеціальну групу для підготовки законопроєкту, який врегулює польський герб, прапор та гімн. Вона складатиметься з 14 посадовців та експертів, призначених переважно міністерствами, адміністраціями президента та прем’єр-міністра, Геральдичною комісією, товариствами геральдистів, істориків та графічних дизайнерів, а також Інститутом Фридерика Шопена.

Роками польські експерти вказували на те, що чинні правила щодо національних символів є неточними та не відповідають сучасним реаліям.

Зокрема графічні дизайнери скаржаться на відсутність чітких вказівок щодо відтінку червоного на польському прапорі, а музиканти наголошують на тому, що Мазурку Домбровського важко виконати в її нинішній тональності. Новий закон має на меті нарешті прояснити ці питання та запровадити єдині стандарти.

Нові правила значною мірою базуватимуться на документі, підготовленому у 2021 році. У цьому законопроєкті пропонувався ряд змін, які викликали бурхливі громадські дискусії. Однією з найбільш обговорюваних пропозицій була зміна порядку куплетів у державному гімні. Зазначається, що це відновить значення пісні. Однак, за словами Польського історичного товариства, це невиправдано, оскільки гімн у його нинішньому вигляді був встановлений після відновлення незалежності Польщі та ніколи не змінювався.

Фото: EPA/UPG Прапор Польщі

Проєкт 2021 року також передбачав запровадження двох типів прапорів: національного біло-червоного та офіційного державного прапора з гербом. Таке рішення має на меті спростити правила використання прапора в різних офіційних та державних ситуаціях.

Зміни також стосуватимуться польського герба. Усі ноги орла будуть позолочені, а не лише кігті, як це є зараз. Крім того, відтінок червоного на прапорі буде уніфікований до малинового.