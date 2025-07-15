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У Польщі розглядають зміну герба, прапора та гімну

Зокрема мають визначити відтінки кольорів на прапорі, порядок куплетів у гімні та вигляд герба.

У Польщі розглядають зміну герба, прапора та гімну
День польського прапора
Фото: EPA/UPG

Міністерство культури та національної спадщини Польщі розпочало роботу над новим законом про державні символи. 

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Як пише RMF24, вже призначили спеціальну групу для підготовки законопроєкту, який врегулює польський герб, прапор та гімн. Вона складатиметься з 14 посадовців та експертів, призначених переважно міністерствами, адміністраціями президента та прем’єр-міністра, Геральдичною комісією, товариствами геральдистів, істориків та графічних дизайнерів, а також Інститутом Фридерика Шопена.

Роками польські експерти вказували на те, що чинні правила щодо національних символів є неточними та не відповідають сучасним реаліям.

Зокрема графічні дизайнери скаржаться на відсутність чітких вказівок щодо відтінку червоного на польському прапорі, а музиканти наголошують на тому, що Мазурку Домбровського важко виконати в її нинішній тональності. Новий закон має на меті нарешті прояснити ці питання та запровадити єдині стандарти.

Нові правила значною мірою базуватимуться на документі, підготовленому у 2021 році. У цьому законопроєкті пропонувався ряд змін, які викликали бурхливі громадські дискусії. Однією з найбільш обговорюваних пропозицій була зміна порядку куплетів у державному гімні. Зазначається, що це відновить значення пісні. Однак, за словами Польського історичного товариства, це невиправдано, оскільки гімн у його нинішньому вигляді був встановлений після відновлення незалежності Польщі та ніколи не змінювався.

Прапор Польщі
Фото: EPA/UPG
Прапор Польщі

Проєкт 2021 року також передбачав запровадження двох типів прапорів: національного біло-червоного та офіційного державного прапора з гербом. Таке рішення має на меті спростити правила використання прапора в різних офіційних та державних ситуаціях.

Зміни також стосуватимуться польського герба. Усі ноги орла будуть позолочені, а не лише кігті, як це є зараз. Крім того, відтінок червоного на прапорі буде уніфікований до малинового.

Герб Польщі
Фото: EPA/UPG
Герб Польщі
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