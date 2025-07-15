Рютте вважає, що партнери Росії мають тиснути на Путіна, аби він припинив війну

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що лідери країн, які не припинили вести справи з Росією, повинні подзвонити її лідеру Путіну і натиснути на нього, аби він закінчив війну. В ефірі Special Report на Fox News він сказав, що рішення Білого дому продати озброєння країнам Альянсу для відправлення в Україну є знаковим моментом для Європи.

Продаж зброї, на думку генсека, надсилає Путіну чіткий сигнал про єдність між США і Європою стосовно того, як вони "робитимуть все, що необхідно для України". Рютте додав, що Дональд Трамп серйозно налаштований і прагне миру.

"Тож зараз, якщо ви в Пекіні чи Делі або в Бразилії і ви знаєте, що з вами станеться, ми можете захотіти зателефонувати Владіміру Владіміровічу Путіну і сказати: »Гей, друже, ми продовжуємо купувати у тебе, але тобі треба бути серйозним стосовно цих переговорів про припинення війни або мирної угоди, або по нас вдарять вторинні санкції»", – сказав Рютте.