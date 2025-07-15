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Трамп припустив, що переконати його в постійних відмовах Путіна від миру допомогла перша леді Меланія

За словами американського президента, щоразу, коли він приходив розповідати їй про "хорошу розмову" з Путіним, Меланія розповідала йому, що саме цього дня в Україні обстріляли росіяни. 

Трамп припустив, що переконати його в постійних відмовах Путіна від миру допомогла перша леді Меланія
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп припустив, що саме дружина Меланія переконала його в тому, що російський лідер Путін постійно відмовляється від обіцянок укласти мирну угоду з Україною. За словами американського президента, Меланія Трамп наголосила на фальшивих обіцянках росіянина після того, як він з ним поговорив, пишуть Fox News.

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Трамп сказав, що після дзвінка до Путіна прийшов додому і розповів їй: "Ти знаєш, я сьогодні говорив з Владіміром. У нас була чудова розмова". Вона сказала: "О, справді? Ще одне місто щойно зазнало удару". 

"Бували випадки, коли я повертаюся додому і кажу: «Перша леді, я мав найкращу розмову з Владіміром. Я думаю, ми закінчили». А потім вмикаю телевізор, або вона одного разу каже мені: «Ого, це дивно, що вони розбомбили будинок для літніх»", – навів президент деталі розмов з дружиною. 

Анонсована допомога від США

У липні риторика Вашингтона відносно Москви стала жорсткішою: президент Трамп частіше висловлював роздратування через небажання Путіна просуватися до миру. Показовою стала розмова російського й американського лідерів, за підсумками якої Трамп робив розчаровані коментарі. 

4 липня український і американський президенти також провели телефонну розмову, в якій обговорили, зокрема, постачання критично важливої для захисту життів в Україні протиповітряної оборони. 

У неділю американський сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про антиросійські санкції, сказав, що цей документ передбачає введення 100 % тарифу для всіх країн, що допомагають росіянам підтримувати її воєнні спроможності. Зокрема, для Китаю, Індії та Бразилії.

Також Грем пообіцяв рекордний потік зброї для України, що має розпочатися незабаром. 

У понеділок, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог, який заслухав доповідь від очільників українських розвідок та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. 

14 липня в США мали зустріч американський президент і генсек НАТО Марк Рютте. За результатами розмови Трамп оголосив, що українці отримають зброї на "мільярди доларів". У США це озброєння придбають країни НАТО, а потім – передаватимуть їх до України. Трамп підтвердив, що йдеться і про системи Patriot, але склад всього оборонного пакету не оголосили. За всю зброю заплатять країни НАТО, Штати безкоштовно не надаватимуть.

Також американський президент дав Росії 50 днів на підписання угоди з Україною, яка сприяла б миру. Після завершення терміну він обіцяв впровадити сильні вторинні санкції, що унеможливлять бізнес із Росією. 

Після цього увечері президент Володимир Зеленський зідзвонився з Трампом і Рютте і сказав, що в питанні ППО мають допомогти також Німеччина і Норвегія. 

Обіцянкам поставити більше зброї передували декілька пауз у постачаннях. Останньою з них стала зупинка постачань через рішення Пентагону, занепокоєного власними запасами. Тоді Україні не передали ракети до систем ППО та інше озброєння. 
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