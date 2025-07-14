Трамп: НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї Україні

Нове озброєння буде виготовлене для НАТО і доступне для постачання до України.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України, пише "Європейська правда".

Президент США Трамп 14 липня підтвердив, що погодився на угоду про постачання зброї до України і підкреслив, що США виробляють "найкраще військове обладнання у світі".

Нове обладнання виготовлятиметься для НАТО і буде доступне для подальшого постачання до України.

"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте також пообіцяв, що Україна отримає "величезну кількість військової техніки".

"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів", – сказав генсек.

Рютте додав, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди, зокрема він згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.

За словами Марка Рютте, НАТО працюватиме через свої механізми, щоб "чітко знати, що потрібно українцям".