​Трамп пригрозив Росії 100% тарифами, якщо та продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.
Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я дуже незадоволений Росією... Ми будемо робити вторинні тарифи, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть щонайменше 100% тарифи", - сказав Трамп.
Нещодавно Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Владіміром Путіним. За даними ЗМІ, Путін заявив Трампу про новий наступ на сході України протягом двох місяців.
- Трамп заявив, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить". Президент США також говорив, що розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні. Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Трамп "залишив двері відчиненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться".