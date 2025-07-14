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​Трамп пригрозив Росії 100% тарифами, якщо та продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню в Україні

" Ми будемо робити вторинні тарифи, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів".

Президент США Дональд Трамп погрожує введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.

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Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже незадоволений Росією... Ми будемо робити вторинні тарифи, якщо ми не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І будуть щонайменше 100% тарифи", - сказав Трамп.

Нещодавно Трамп провів телефонну розмову з лідером Росії Владіміром Путіним. За даними ЗМІ, Путін заявив Трампу про новий наступ на сході України протягом двох місяців.
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