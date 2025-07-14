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В Ірландії розпочалися розкопки на місці, де можуть бути поховані майже 800 немовлят

Операція знаменує собою новий етап у вирішенні Ірландією проблеми жорстокого поводження та нехтування дітьми в релігійних та державних установах, особливо позашлюбних.

В Ірландії розпочалися розкопки на місці, де можуть бути поховані майже 800 немовлят
Фото: EPA/UPG

В ірландському місті Туам у графстві Голвей розпочались на місці, де, як вважається, можуть бути останки 796 немовлят, повідомляє The Guardian.

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Археологи, антропологи та судово-медичні експерти мають на меті ідентифікувати немовлят, похованих у колишньому католицькому будинку матері та дитини Святої Марії ‒ між 1925 і 1961 роками. Будинок утримував орден сестер Bon Secours за підтримки держави. 

Операція, яка, як очікується, триватиме два роки, і знаменує собою новий етап у вирішенні Ірландією проблеми жорстокого поводження та нехтування дітьми в релігійних та державних установах, особливо позашлюбних.

Команду з 18 експертів, до складу якої входять археологи, антропологи та інші судово-медичні фахівці з Ірландії, Великої Британії, Австралії, Колумбії, Іспанії та США, очолює Деніел Максвіні, колишній посланець Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У будинок Святої Марії відправляли народжувати молодих жінок та дівчат, деяких немовлят ховали в занедбаному підземному септику.

Жодних записів про поховання не було, а смерті ігнорувалися доки десять років тому місцева історикиня Кетрін Корлесс не виявила свідоцтва про смерть 796 немовлят. Це призвело до створення судової комісії та обіцянки провести розкопки на місці загибелі.

“Мета операції ‒ знайти всі людські останки, спробувати їх ідентифікувати, повернути родинам та перепоховати з гідністю”, ‒ йдеться у матеріалі.

Проведення операції ускладнюють розмір ‒ 5 тисяч квадратних метрів ‒ та розташування місця захоронення, фільтрація води та змішування останків, а також наявність інших поховань часів Великого голоду.
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