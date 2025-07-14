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Німеччина підтвердила план ЄС допомогти Україні отримати "понад три" системи Patriot

Нещодавно в Офісі президента повідомили, що з придбанням трьох систем допоможуть Берлін та Осло. 

Німеччина підтвердила план ЄС допомогти Україні отримати "понад три" системи Patriot
Пускова установка системи Patriot PAC-2 Yahalom Армії оборони Ізраїлю
Фото: www.idf.il

Речник німецького уряду підтвердив, що ЄС збирається допомогти Україні отримати більше трьох систем Patriot. Він сказав, що з цим допоможуть саме європейські партнери, а не НАТО загалом, пише The Guardian із посиланням на інформацію агентства Reuters. 

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Минулого тижня заступник голови Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Україна і США обговорюють придбання 10 систем ППО. З них за дві готовий сплатити Берлін, одну – Осло. 

Зараз же речник сказав, що "з перспективи ЄС, розмови тривають про більше ніж три системи Patriot" для України.

"Зараз ведуться обговорення щодо способів реалізації, тобто скільки буде систем, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися", – сказав він, маючи на увазі візит міністра оборони Бориса Пісторіуса до Вашингтона.

Речник також додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ", додавши, що "ми повинні зміцнити оборону України" у відповідь.

Україна протягом тривалого часу просила Штати продати їй пакет озброєння. Місяцями президент Дональд Трамп відкладав рішення, але минулого тижня прогрес у цьому напрямку інтенсифікувався – на тлі заяв Вашингтона про те, що Росія, вочевидь, не збирається прагнути до миру. 

Трамп підтвердив, що Україна отримає від Штатів Patriot, але конкретики не навів.

За даними медіа, сьогодні США повинні оголосити новий оборонний пакет. Сенатор Ліндсі Грем сказав, що потік зброї до України буде рекордним. 
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