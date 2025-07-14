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Міністри торгівлі ЄС обговорять сьогодні нові мита Трампа для блоку

Міністри зустрінуться, щоб обговорити торгівлю зі США та Китаєм. 

Міністри торгівлі ЄС обговорять сьогодні нові мита Трампа для блоку
Фото: EPA/UPG

Міністри торгівлі ЄС обговорять сьогодні у Брюсселі президента США Дональда Трампа про 30% тарифи на товари з євроблоку, які набудуть чинності 1 серпня. 

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Про це повідомляють Euronews.

Міністри зустрінуться, щоб обговорити торгівлю зі США та Китаєм під час першого дводенного засідання Ради з питань закордонних справ, яке відбудеться у столиці Бельгії.

У суботу президент США Дональд Трамп заявив про 30% тарифи для ЄС та Мексики, що може спричинити масштабні потрясіння між Сполученими Штатами та двома їхніми найбільшими торговельними партнерами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита, зазначивши “прихильність блоку до діалогу, стабільності та конструктивного трансатлантичного партнерства”. Водночас, за її словами, Євросоюз підготував контрзаходи у відповідь, але наразі утримується від їх застосування.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю в ЗМІ обрав оптимістичний тон, заявивши національному мовнику ARD, що в п'ятницю він розмовляв з фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном і Трампом, і вони домовилися спробувати досягти угоди протягом наступних двох тижнів.

Мерц сказав, що переговори просунулися, і підкреслив, що інші країни, які отримали подібні листи, зокрема Китай і Канада, зазвичай знаходять розумні рішення.

Макрон також засудив запровадження нових тарифів і він також заявив про необхідність підготовки "рішучих заходів у відповідь", якщо домовленості не буде досягнуто вчасно.
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