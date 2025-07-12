Макрон засудив 30% мита США на експорт з ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон засудив запровадження з 1 серпня 30% тарифів на експорт з ЄС до Сполучених Штатів. Він також заявив про необхідність підготовки "рішучих заходів у відповідь", якщо домовленості не буде досягнуто вчасно.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Разом із Президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несприйняття оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних тарифів у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів", – зазначив Макрон.

Він нагадав, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з американською стороною на основі добросовісної пропозиції.

"З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси", – наголосив Макрон.

Президент Франції також закликав пришвидшити підготовку переконливих контрзаходів, включно з використанням механізму протидії примусу, якщо угоди не буде досягнуто до 1 серпня.

"На цьому ґрунті Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання", – додав Макрон.