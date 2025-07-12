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Словаччина прагне до вівторка забезпечити собі гарантії через припинення імпорту російського газу

Це є умовою для підтримки Братиславою 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Москви, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Словаччина прагне до вівторка забезпечити собі гарантії через припинення імпорту російського газу
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Словаччина прагне до вівторка знайти рішення щодо гарантій від негативних наслідків припинення імпорту російського газу. Про це пише Bloomberg.

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Це є умовою для підтримки 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Москви, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Фіцо сказав, що обговорював це питання з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем сьогодні вранці, назвавши переговори “надзвичайно складними”.

Словаччина блокує прийняття нового пакету санкцій ЄС проти Росії за її війну проти України з червня, наполягаючи на тому, щоб Європейська Комісія спочатку надала гарантії для компенсації втрат унаслідок припинення імпорту російського газу з 2028 року.

“Ми хочемо вирішити це до вівторка, тому що напруженість зростає з усіх боків”, ‒ сказав Фіцо журналістам у Братиславі. 

Він попередив, що такий крок призведе до зростання цін на енергоносії та зашкодить конкурентоспроможності Словаччини.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу можуть проголосувати за нові санкції на зустрічі у вівторок. Якщо Словаччина не отримає необхідних гарантій, вона готова продовжувати блокувати схвалення санкцій, сказав Фіцо.

Фіцо закликав ЄС підготувати заходи для зниження високих витрат на транзит, надати фінансову підтримку домогосподарствам та промисловості у разі зростання цін на енергоносії, а також запропонувати правові гарантії у випадку, якщо Словаччина зіткнеться з арбітражем з боку російського "Газпрому" щодо потенційного порушення контракту — на суму 16 мільярдів євро.

  • Словаччина, країна Східної Європи, що не має виходу до моря та межує з Україною, має довгостроковий газовий контракт з "Газпромом", який діє до 2034 року. Вона продовжує отримувати російський газ південним маршрутом через "Турецький потік" та Угорщину. 
  • Через припинення транзиту через Україну російські поставки становлять менше половини імпорту газу до Словаччини, країна працює над диверсифікацією своїх джерел енергії.
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