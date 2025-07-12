Трамп, на відміну від Макрона, може залишитися без промови у парламенті Британії

Британське видання Sky News повідомило, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час історичного другого державного візиту до Сполученого Королівства може бути позбавлений одного з привілеїв, який мав, наприклад, французький лідер Емманюель Макрон.

Йдеться про можливість виступити перед британським парламентом у Лондоні. За процедурою, подання на ім'я спікерів обох палат законодавчого органа щодо промови іноземного політика від імені монарха складає уряд країни.

Проте сер Ліндсі Гойл, який нині очолює Палату громад, підтвердив, що наразі не отримував запит про запрошення Трампа до парламенту. Більш того - деякі депутати зверталися до нього з вимогою не допустити виступ господаря Білого дому.

Причина відсутності запиту може бути й не пов'язана з політикою Вашингтона. У вересні британський парламент тривалий час не буде засідати через проведення партійних з'їздів. А Трамп сам говорив, що його приїзд до Лондона, ймовірно, відбудеться саме восени.