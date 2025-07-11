Марін Ле Пен може дочекатися швидкої апеляції у справі про привласнення коштів

Апеляційний суд Парижа призначив перше засідання у справі лідерки ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен на 8 вересня, передає Politico.

Під час засідання суд визначить дату розгляду апеляції на вирок, яким Ле Пен було визнано винною у привласненні коштів Європейського парламенту та заборонено балотуватися на виборах протягом п’яти років.

Ле Пен оскаржила рішення суду першої інстанції, яке ставить під сумнів її участь у президентських виборах 2027 року. У березні її визнали винною у використанні коштів Європарламенту для оплати роботи помічників, які займались партійною діяльністю.

Апеляційний суд раніше пообіцяв винести рішення до літа 2026 року, однак тепер можливий більш ранній вердикт.