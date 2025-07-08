Марін Ле Пен звернулась до ЄСПЛ з вимогою скасувати заборону на участь у виборах

Лідерка французької ультраправої партії Марін Ле Пен подала скаргу до Європейського суду з прав людини, вимагаючи скасувати п’ятирічну заборону на балотування, накладену французьким судом після її засудження за розтрату коштів Європарламенту, пише Politico.

«Існує ризик серйозного та непоправного порушення моїх прав і прав виборців, які втратять можливість бачити мене серед кандидатів на наступних виборах», — йдеться в заяві Ле Пен.

У березні 2025 року французький суд визнав Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту та призначив їй п’ятирічну заборону на участь у виборах. Політикиня заперечує звинувачення і подала апеляцію, однак суд вирішив одразу запровадити покарання — через «тяжкість злочину» та ризик повторного порушення.

Зазвичай у Франції вирок не набирає чинності до завершення апеляційного процесу, однак у цьому випадку судді вирішили інакше. Це ставить під загрозу участь Ле Пен у наступних президентських виборах, якщо апеляцію не буде розглянуть на її користь до літа 2026 року.

Ле Пен також заявила, що не має ефективного правового механізму для оскарження заборони, особливо з огляду на можливий розпуск французького парламенту. Це не дало б їй змоги переобратись до Національних зборів.

Крім того, вона вважає, що заборона порушує низку положень Європейської конвенції з прав людини, зокрема, презумпцію невинуватості, право на перегляд вироку вищою інстанцією та право виборців обирати своїх представників.