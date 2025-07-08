Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСвіт

Марін Ле Пен звернулась до ЄСПЛ з вимогою скасувати заборону на участь у виборах

Політикиня вважає, що заборона порушує низку положень Європейської конвенції з прав людини, зокрема, презумпцію невинуватості.

Марін Ле Пен звернулась до ЄСПЛ з вимогою скасувати заборону на участь у виборах
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Лідерка французької ультраправої партії Марін Ле Пен подала скаргу до Європейського суду з прав людини, вимагаючи скасувати п’ятирічну заборону на балотування, накладену французьким судом після її засудження за розтрату коштів Європарламенту, пише Politico.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

 «Існує ризик серйозного та непоправного порушення моїх прав і прав виборців, які втратять можливість бачити мене серед кандидатів на наступних виборах», — йдеться в заяві Ле Пен.

У березні 2025 року французький суд визнав Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту та призначив їй п’ятирічну заборону на участь у виборах. Політикиня заперечує звинувачення і подала апеляцію, однак суд вирішив одразу запровадити покарання — через «тяжкість злочину» та ризик повторного порушення.

Зазвичай у Франції вирок не набирає чинності до завершення апеляційного процесу, однак у цьому випадку судді вирішили інакше. Це ставить під загрозу участь Ле Пен у наступних президентських виборах, якщо апеляцію не буде розглянуть на її користь до літа 2026 року.

Ле Пен також заявила, що не має ефективного правового механізму для оскарження заборони, особливо з огляду на можливий розпуск французького парламенту. Це не дало б їй змоги переобратись до Національних зборів.

Крім того, вона вважає, що заборона порушує низку положень Європейської конвенції з прав людини, зокрема, презумпцію невинуватості, право на перегляд вироку вищою інстанцією та право виборців обирати своїх представників.

  • Що цікаво - ще у 2021 році Ле Пен виступала за вихід Франції з юрисдикції ЄСПЛ.
  • Тим часом лідер ультраправої французької партії “Національний альянс” Джордан Барделла заявив, що балотуватиметься на пост президента на виборах 2027 року, якщо Марін Ле Пен не візьме участі в виборах
Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies