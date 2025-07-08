Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСвіт

​​ЄС шукає $19 млрд для покриття дефіциту бюджету України наступного року, - Financial Times

Прогнозований дефіцит бюджету на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

​​ЄС шукає $19 млрд для покриття дефіциту бюджету України наступного року, - Financial Times
Фото: Анна Стешенко

Європейський Союз терміново шукає способи покриття дефіциту бюджету України в розмірі до $19 млрд у наступному році.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це пише Financial Times, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, Єврокомісія обговорює з країнами-членами ЄС різні варіанти, включаючи надання військової допомоги Україні у вигляді позабюджетних грантів, надання Києву кредитів в межах ініціативи G7 на $50 млрд, а також використання заморожених у ЄС російських активів.

Прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

"Зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на укладення угоди про припинення вогню цього року, змушені перераховувати свої витрати і усвідомлювати, що, як би вони не намагалися, у них все одно буде діра (у фінансуванні, - ред.)", – зазначив високопосадовець ЄС, який бере участь в обговореннях із Києвом.

За даними FT, Єврокомісія вже була змушена скоригувати витрати з пов’язаних з Україною фінансових потоків протягом 2025 року у відповідь на продовження війни РФ проти України і відсутність впевненості у швидкому припиненні вогню.

Згідно з оцінками МВФ, фінансові потреби України на наступний рік покриті, але це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року. Як ЄС, так і Україна не розглядають цей сценарій як реалістичний. 

Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies