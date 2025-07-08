​​ЄС шукає $19 млрд для покриття дефіциту бюджету України наступного року, - Financial Times

Прогнозований дефіцит бюджету на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

Європейський Союз терміново шукає способи покриття дефіциту бюджету України в розмірі до $19 млрд у наступному році.

Про це пише Financial Times, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, Єврокомісія обговорює з країнами-членами ЄС різні варіанти, включаючи надання військової допомоги Україні у вигляді позабюджетних грантів, надання Києву кредитів в межах ініціативи G7 на $50 млрд, а також використання заморожених у ЄС російських активів.

Прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

"Зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на укладення угоди про припинення вогню цього року, змушені перераховувати свої витрати і усвідомлювати, що, як би вони не намагалися, у них все одно буде діра (у фінансуванні, - ред.)", – зазначив високопосадовець ЄС, який бере участь в обговореннях із Києвом.

За даними FT, Єврокомісія вже була змушена скоригувати витрати з пов’язаних з Україною фінансових потоків протягом 2025 року у відповідь на продовження війни РФ проти України і відсутність впевненості у швидкому припиненні вогню.

Згідно з оцінками МВФ, фінансові потреби України на наступний рік покриті, але це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року. Як ЄС, так і Україна не розглядають цей сценарій як реалістичний.