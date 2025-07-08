Повені у Техасі забрали вже понад 100 життів: сенатор закликав не вдаватися до "політичної боротьби"

Згідно з оновленими даними в окрузі Керр, штат Техас, внаслідок повені загинуло щонайменше 104 людини. Рятувальники знайшли тіла 56 дорослих та 28 дітей.

Як пише The Guardian, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз у понеділок вперше публічно прокоментував трагедію, заявивши, що "ми повинні засвоїми урок, щоб встигнути внести необхідні зміни до наступної повені".

Політик зазнав нещадної критики через голосування на підтримку бюджетного законопроєкту, який зменшує фінансування Федеральної агенції із протидії надзвичайним ситуаціям та Державної метеорологічної служби. Сам Круз відкидає зв'язок між скороченням кошторису відомств та відсутністю вчасного попередження про негоду.

На тлі скандалу, пов'язаного також з його поїздкою на відпочинок до Греції саме під час повені, сенатор закликав "не влаштовувати політичну боротьбу".