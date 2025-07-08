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Трамп відтермінує запровадження підвищених тарифів до 1 серпня

Попереднім дедлайном для підписання торговельних угод було 9 липня.

Трамп відтермінує запровадження підвищених тарифів до 1 серпня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що до кінця понеділка президент США Дональд Трамп підпише указ щодо перенесення дати запровадження підвищених тарифних мит у межах його програми "звільнення Америки".

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Як пише "Європейська правда", замість 9 липня країни, які ще не встигли домовитися із Вашингтоном, зможуть підписувати торговельні угоди до 1 серпня.

Найближчим часом адміністрація Трампа розішле листи-попередження таким державам, а деякі - зокрема Японія та Південна Корея - вже отримали "радісну" звістку про 25% тарифу з початку 8-го місяця року. 

Відтермінування дає змогу Європейському Союзу все ж домовитися з Білим домом про нову модель торговельних відносин - у блоці перебувають під тиском підприємців, особливо з автомобільної індустрії.

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