Інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького відбудеться 6 серпня

Інавгурація новообраний президента Польщі Кароля Навроцького, який переміг у другому турі президентських виборів, відбудеться 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.
Про це повідомили у канцелярії парламенту Польщі.
7 липня голова польського Сейму Шимон Головня підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща".
"Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00", – ідеться у повідомленні.
- Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю близькому до Орбана угорському медіа виступив проти вступу України в Євросоюз.