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Інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького відбудеться 6 серпня

Голова польського Сейму підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом".

Інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького відбудеться 6 серпня
Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Інавгурація новообраний президента Польщі Кароля Навроцького, який переміг у другому турі президентських виборів, відбудеться 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.

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Про це повідомили у канцелярії парламенту Польщі.

7 липня голова польського Сейму Шимон Головня підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним президентом Республіки Польща".

"Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00", – ідеться у повідомленні.

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