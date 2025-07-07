Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСвіт

​​Російського міністра транспорту, якого вранці звільнили, знайшли застреленим (оновлено)

Також під час наради раптово помер 42-річний заступник начальника відділу земельного фонду Мінтрансу РФ. 

​​Російського міністра транспорту, якого вранці звільнили, знайшли застреленим (оновлено)
Роман Старовойт
Фото: Вікіпедія

Ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (місто-супутник Москви). Попередньо відомо, що він застрелився

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомляють російські ЗМІ, а також інформацію підтвердив Слідком РФ.

"Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту РФ Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням. Слідчі органи ДСУ СК Росії по Московській області працюють на місці, встановлюються обставини. Основна версія – самогубство", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці президент РФ Владімір Путін звільнив Старовойта з посади голови Мінтрансу. До травня 2024 року він також був губернатором Курської області та відповідав за будівництво укріплень на кордоні. У вересні 2024 року Збройні Сили України за один день прорвали їх і просунулися на 35 км углиб Росії.

За даними Телеграм-каналу Mash, Старовойт застрелився з нагородної зброї, отриманої від керівництва МВС у 2023 році. Мова йде про пістолет Макарова.

Раніше ЗМІ також повідомляли про транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через нібито атаки українських безпілотників. Він призвів до затримки майже двох тисяч рейсів. 

Оновлено. РосЗМІ повідомили, що під час наради раптово помер 42-річний Андрій Корнейчук - заступник начальника відділу земельного фонду Мінтрансу. 

Реклама
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies